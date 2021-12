In programma “Note natalizie”, pianoforte e voce con Frida Bollani Magoni. Martedì 28 dicembre alle 21.00, Concattedrale Gran Madre di Dio.

E’ il sesto appuntamento con la Stagione orchestrale 2021-2022 a cura dell’ICO Magna Grecia con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, realizzata con Comune di Taranto, Regione Puglia e Ministero della Cultura. Fra i sostenitori della rassegna: Banca BPER; Fondazione Puglia; Programma Sviluppo-Lavoro, informazione, welfare; Teleperformance, azienda leader nei servizi “call”; “Varvaglione 1921” vini di Puglia. Posto unico 30euro. Obbligatorio green pass e mascherina Ffp2.

Frida Bollani Magoni

Frida Bollani Magoni, diciassette anni, cantante, pianista, compositrice, figlia d’arte. I suoi genitori, Stefano Bollani, grande musicista e compositore, e Petra Magoni, famosa cantante jazz, riconoscendone qualità e sensibilità non comuni, l’hanno incoraggiata nel coltivare la spiccata inclinazione per la musica, nonostante una malattia congenita che l’ha resa cieca dalla nascita. Come raccontato da mamma Petra, è stato chiaro fin dalla più tenera età che la figlia avesse un talento straordinario.

Ad appena sette anni, Frida studia pianoforte, successivamente lavora sulla sua voce, diventando anche una eccellente interprete. Fra le sue prime esperienze, una serie di concerti con l’Orchestra Operaia di Massimo Nuzi (Jazz Big Band). Due anni fa canta in duetto con sua madre Petra sul palco del teatro Ariston di Sanremo. Collaborano ancora insieme lo scorso anno in un concerto dedicato agli operatori sanitari in piazza San Domenico ad Arezzo.

Frida frequenta il liceo musicale Carducci, continua a studiare vari strumenti proseguendo nella sua attività artistica senza trascurare i suoi studi. Quest’anno ottiene una certa fama grazie ad alcuni video di sue esibizioni diventati virali. Fra questi, l’emozionante esecuzione al pianoforte del classico “Hallelujah” di Leonard Cohen, davanti alle telecamere del programma “Via dei Matti numero 0” condotto da suo padre Stefano, e da Valentina Cenni; l’altro, la personale versione de “La cura” di Battiato e “Caruso” di Dalla, da lei eseguiti in occasione della cerimonia per la Festa della Repubblica svoltasi al Quirinale in presenza del presidente Sergio Mattarella.

Il programma

In scaletta, fra gli altri brani, Carol of the bells, Blackbird, Caruso, Over the rainbow, Moon river, Medley strumentale di canzoni di Natale, Holy night, Amazing grace, La cura, Hallelujah e inediti.

Frida Bollani Magoni, pianoforte e voce, martedì 28 dicembre alle 21.00, Concattedrale Gran Madre di Dio (posto unico 30euro). Info: OMG, info Taranto: via Giovinazzi 28 (3929199935). Biglietti anche online su eventbrite. Sito: orchestramagnagrecia.it

Prima a Taranto, poi in tv nello special di inizio anno. Frida Bollani Magoni, dopo il concerto di martedì 28 dicembre nella Concattedrale Gran Madre di Dio, sabato 1 gennaio sarà ospite, pianoforte e voce, dello show di Roberto Bolle, “Danza con me”, in prima serata su Rai 1. Frida, a cui il settimanale “7” ha dedicato copertina e un ampio servizio interno, sarà uno degli ospiti che si esibiranno con l’etoile, in un programma scritto dallo stesso Bolle.