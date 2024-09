Torna “Musica Fluida” al MArTA! si parte con l’incontro con Francesca Michielin.

Dopo il successo dello scorso anno, la rassegna che unisce archeologia e musica accoglie tre artisti d’eccezione, Francesca Michielin (24/9), Wax (3/10) e Holden (10/10). Con soli 10€, i partecipanti potranno godere di una visita guidata al museo seguita da un live nel suggestivo Chiostro.

La direttrice Stella Falzone ha commentato in conferenza stampa: «Il Museo è una polifonia di voci nella storia di questo territorio. “Musica Fluida” è la nostra proposta per coinvolgere il pubblico giovane, al quale il nostro Museo tiene particolarmente».

Musica Fluida è un progetto promosso dall’ Orchestra della Magna Grecia insieme alla direzione del Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MARTA, con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Taranto.

Biglietti disponibili su Vivaticket!

Francesca Michielin

Francesca Michielin, prima ospite della rassegna “Musica Fluida”, ha studiato pianoforte e basso elettrico. Ha iniziato cantando in alcuni cori, soprattutto gospel. Nel 2011 vince il talent show X Factor, affermandosi e giungendo seconda al Festival di Sanremo 2016 con il brano “Nessun grado di separazione”. Nello stesso anno partecipa all’Eurovision Song Contest. Mentre nel 2021 torna a partecipare a Sanremo in coppia con Fedez con il brano “Chiamami per nome”, classificatosi anche stavolta al secondo posto.

Fra i suoi album, “Riflessi di me” (2012), “di20” (2015), “2640” (2018), “Feat” (2020), “Cani sciolti” (2023). Nel 2022 pubblica il suo primo romanzo: “Il cuore è un organo”. Dopo essere stata stella dello stesso talent, Francesca Michielin diventa brillante conduttrice di X Factor.

Programma MUSICA FLUIDA 2024 (II edizione)