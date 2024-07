Nell’ambito della rassegna Non solo…Settembre fragagnanese 2024, organizzata dal Comune di Fragagnano e dalla locale Pro loco, lunedì 15 luglio, alle ore 20. 30, nel piazzale adiacente all’aula consiliare, in Viale Virgilio, si terrà uno spettacolo teatrale per rendere omaggio all’indimenticabile Gaber, a 21 anni dalla sua scomparsa.

Artista poliedrico che, nelle vesti di cantautore, drammaturgo, attore, cabarettista, chitarrista e regista teatrale ha saputo esprimere unicità e originalità rare nel panorama nazionale.

Lo spettacolo, ironico e riflessivo, sarà a cura di Antonio Fanelli, regista ed interprete de “Il signor G ed io”. Tra parole e musica senza tempo, lo spettacolo racconta e canta la natura umana con ironia dissacrante, attraverso gli occhi del ” sig. G.” che vive nello stesso momento la voglia di essere una cosa e l’impossibilità di esserlo. Una dimensione in perenne tensione tra gli slanci ideali e il proprio egoismo che lo vede in preda ad illusori bisogni materiali.

Un omaggio che assume la forma di un ringraziamento collettivo e che intercetta il meglio di ognuno di noi: il senso critico, il concetto di libertà, il coraggio, il senso della comunità, la passione civile.