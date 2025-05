Le agevolazioni fiscali per le imprese e per l’innovazione: un’opportunità da non perdere!

Il Nodo Galattica Fragagnano ospita un incontro dedicato alla crescita e allo sviluppo del

territorio.

Il Nodo Galattica di Fragagnano, ospitato presso la Biblioteca Comunale “N.D. Elena

Dell’Antoglietta”, si prepara ad accogliere un appuntamento di grande rilievo per il tessuto

imprenditoriale locale. Lunedì 12 maggio alle ore 16:30, si terrà l’incontro “Le agevolazioni pugliesi alle imprese e all’innovazione”, rivolto a imprese, start-up, giovani professionisti e a tutti coloro interessati a conoscere da vicino gli strumenti regionali e fiscali per sostenere la crescita economica e l’innovazione. L’iniziativa, organizzata nell’ambito del progetto Galattica – Rete Giovani Puglia, sarà un momento

prezioso di informazione e confronto diretto con esperti del settore.

Interverranno:

Marica Longo, Consigliera di Amministrazione di Puglia Sviluppo, la società finanziaria

della Regione Puglia che opera in qualità di organismo intermedio per la gestione degli aiuti agli investimenti e all’innovazione delle imprese e, in qualità di gestore degli strumenti finanziari, per favorire l’accesso al credito e alla finanza innovativa. Pasquale Ferrante, Vice Presidente di Legacoop Puglia, associazione di cooperative, da quelle che operano nella cultura e nel sociale a quelle nei settori dell’innovazione e dell’ambiente. Legacoop Puglia è parte di Legacoop Nazionale e ne condivide i valori di mutualità, solidarietà e trasparenza, senza fini di lucro.

Durante l’incontro, verranno presentate le principali agevolazioni fiscali, incentivi regionali e strumenti di supporto per chi desidera avviare, innovare o far crescere un’attività imprenditoriale sul territorio pugliese. Un’occasione concreta per scoprire nuove opportunità e ricevere orientamento diretto da figure di riferimento nel panorama dello sviluppo economico regionale. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza. Non perdere l’occasione di innovare il tuo futuro!

�� Biblioteca Comunale “N.D. Elena Dell’Antoglietta” – Fragagnano (TA)

�� Lunedì 12 Maggio 2025 – Ore 16:30

Per informazioni:

��389 4499946