FICO! Beer Fest – Il Festival della Bassa Murgia SETTIMA EDIZIONE: Giovedì 1, Venerdì 2, Sabato 3, Domenica 4 e Lunedì 5 Agosto 2024. ELEPHANT PARK – MARINA DI GINOSA (TA)

Diffidate dalle imitazioni! Torna in grande stile la manifestazione Made in Ginosa che metterà un accento straordinario di positività alle vostre vacanze e alla vostra estate.

Presso l’Elephant Park, l’area polifunzionale più green che possiate desiderare, cinque serate all’insegna della musica dal vivo, della gastronomia a carattere locale/regionale e rigorosamente artigianale, del divertimento per grandi e piccini, il tutto naturalmente accompagnato da tanta buona birra. Il Festival della Bassa Murgia è un FESTIVAL ACCESSIBILE e pensato in ottica di sostenibilità ambientale, inclusione e sicurezza.

GIOVEDÌ 1 AGOSTO

AHUM Zucchero Tribute Band + DJ Set a cura di Alex Pisconti

VENERDÌ 2 AGOSTO

Quisisona + DJ Set a cura di Diddi Deejay

SABATO 3 AGOSTO

NEW DRESSED Depeche Mode Tribute + DJ Set a cura di Giova VJ

DOMENICA 4 AGOSTO

Rockstar_The Best of Rock + Don Ciccio with Mama Marjas

LUNEDÌ 5 AGOSTO

BaNdA EufoNicA + DJ Set a cura di Alex Campese

Non perderti gli aggiornamenti, segui “ficobeerfest” su Facebook e Instagram!

Visita https://linktr.ee/ficobeerfest e il nostro nuovo sito ufficiale www.ficobeerfest.it

La manifestazione è organizzata da FICO! Associazione di Promozione Sociale affiliata all’ARCI, con la collaborazione di ALIMA Soc. Coop. Sociale ONLUS, Global Service, Ottica D’Alconzo e Soluzioni Edilizie con il sostegno del Soccorso Emergenza Radio Help 27. Birre e bevande distribuite da Star Drink.