MediTa, Festival della Cultura mediterranea in programma nei giorni 24, 25, 26 settembre a Taranto. Tre grandi eventi promossi dal Comune di Taranto per chiudere in bellezza l’estate tarantina:

giovedì 24 Amii Stewart, venerdì 25 il ballerino Sergio Bernal, sabato 26 settembre Achille Lauro. Tre artisti di statura internazionale per una rassegna straordinaria ospitata in una delle location più suggestive della città: la Rotonda del Lungomare Vittorio Emanuele III di Taranto. Un panorama di rara bellezza che l’Amministrazione comunale con il sindaco Rinaldo Melucci e il vicesindaco Fabiano Marti, con delega alla Cultura, hanno voluto impegnare all’interno di una programmazione estiva senza precedenti dopo il successo registrato con il primo evento nazionale post-lockdown. Quel “Dove eravamo rimasti” (Al Bano, Renzo Rubino, Gianluca Terranova, l’Orchestra della Magna Grecia) promosso dalla reti nazionali Rai, Mediaset e La7, e programmato in diretta dalle più importanti emittenti regionali.

Gli appuntamenti

Promosso dal Comune di Taranto in collaborazione con l’Orchestra della Magna Grecia, Taranto Capitale di mare, il MediTa si avvale della collaborazione di partner istituzionali come Regione Puglia e MiBAC. Tre gli appuntamenti con il MediTa, Festival della Cultura mediterranea, progetto a cura del Comune di Taranto e dell’Orchestra della Magna Grecia, con la direzione artistica del maestro Piero Romano: Amii Stewart in “Dear Ennio!”, giovedì 24 settembre alle 21.00 (ingresso 25, 20 euro); Sergio Bernal balla il Bolero di Ravel, venerdì 25 settembre alle 21.00 (ingresso 20, 15 euro); Achille Lauro & Orchestra della Magna Grecia, versione sinfonica dei successi del cantautore in anteprima assoluta, sabato 26 settembre alle 21.00 (ingresso 35, 30 euro).

Primo appuntamento, giovedì 24 settembre alle 21.00 con Amii Stewart in “Dear Ennio!”, Rotonda del Lungomare Vittorio Emanuele III. Le indimenticabili colonne sonore della nostra vita, un omaggio al maestro Ennio Morricone con la voce inconfondibile della grande Amii Stewart con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Roberto Molinelli e il L.A. Chorus diretto dal maestro Graziano Leserri.

Secondo appuntamento, venerdì 25 settembre alle 21.00 con “Sergio Bernal balla il Bolero di Ravel”. Bernal, fin da giovanissimo, danza con diverse compagnie e con grandi artisti internazionali, come Aída Gomez, Antonio Najarro, Carlos Saura, oltre che con il Nuevo Ballet Español. Ospite la violinista Hawijch Elders, dirige l’Orchestra della Magna Grecia il maestro Roberto Gianòla.

Terzo e ultimo appuntamento con il MediTa, sabato 26 settembre alle 21.00. Protagonista Achille Lauro, identità inconfondibile, uno dei personaggi più interessanti del panorama italiano. Da protagonista del mondo street-urban è diventato in poco tempo un’icona della musica, dello spettacolo e della moda. Ama stupire con i suoi alter-ego iconici e a Taranto per il MediTa presenta in anteprima nazionale il suo progetto musicale in versione sinfonica con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Piero Romano. Ospite del concerto, la cantante Nahaze (“Carillon”, feat. Achille Lauro).

L’Orchestra della Magna Grecia

Infine, l’Orchestra che accompagnerà i tre artisti ospiti del MediTa, il Festival della Cultura mediterranea. Nata nel 1993, l’Orchestra della Magna Grecia è uno dei principali punti di riferimento dei musicisti del Mezzogiorno. E’ una realtà importantissima per il Sud d’Italia, per l’altissimo numero di produzioni svolto negli anni ed offerta ad un territorio sempre interessato a proposte dall’alto contenuto culturale. L’ICO Magna Grecia, oggi svolge un ruolo di rappresentanza della cultura e della promozione turistica nel territorio mediante la circuitazione di grandi progetti musicali. Ha collaborato con i più grandi direttori e solisti contemporanei nei diversi generi musicali. Collaborazioni con i direttori Nanut, Gutter, Agiman, Batiz, Stiefel, Kalmar, Zuccarini, Houtmann, Mariozzi, Nowak, Samale, Balan, Kantorov, Ventura, Bacalov, Piovano, Gelmetti. Collaborazioni con i solisti Martinucci, Bruson, Vernikov, Maggio Ormezowsky, Maisky, Lupo, Ciccolini, Solenghi, Stewart, Warwick, Lattanzi, Canino, Bloch, Dalla, Ruggiero, Riondino, Ughi, Gavrilov, Devia, Chan, Milva, Al Bano, Gualazzi, Capossela, Paoli, Battaglia, Marcoré, Porter, Ashkenazy, Zimmermann, Bellucci, Noa, Dee Dee Bridgewater, Arbore, Autieri, Valentini Terrani, Kabaivanska.

Informazioni e biglietti

Abbonamenti e biglietti. L’assegnazione dei posti a sedere tiene conto delle norme sul distanziamento imposto dalle norme anti-Covid. A tale proposito, prima degli eventi personale incaricato dall’organizzazione ritirerà moduli di autocertificazione Covid-19, scaricabili dal sito dell’Orchestra Magna Grecia (www.orchestramagnagrecia.it). Info: Orchestra della Magna Grecia, via Giovinazzi 28 (392.9199935); via Tirrenia 4 (099.7304422) I biglietti per assistere agli eventi in programma al MediTa potranno essere acquistati anche online sulla piattaforma eventbrite.