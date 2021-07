Prossimi appuntamenti della rassegna che si terranno presso l’anfiteatro della Luna nel Pozzo, Contrada Foragno sn, Ostuni.

Martedi 27 Luglio – ore 21,00, in scena Hubu Re – Compagnia Factory. Tratto da Ubu roi di Alfred Jarry. Regia di Tonio De Nitto. Produzione Factory Compagnia Transadriatica in collaborazione con Comune di Bitonto, Comune di Lecce, Regione della Grecia Occidentale, Comune di Thermo, finanziata dal Progetto Cross The Gap, nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg Grecia-Italia 2014-2020.

Lo spettacolo Hubu Re

Il “Cross border show” è lo spettacolo finale al quale partecipano i giovani italiani e greci che hanno frequentato il laboratorio di recitazione a Lecce e dove confluiscono le creazioni prodotte dal laboratorio di scenografia svoltosi nella città di Bitonto.

Il laboratorio guidato dal regista Tonio De Nitto e dall’attore Fabio Tinella, attore di Factory Compagnia Transadriatica, si è svolto in due fasi, una prima a giugno e una seconda a settembre coinvolgendo 12 giovani attori con disabilità e non.

Lo spettacolo ruota attorno al capolavoro di Alfred Jarry Ubu roi, che in questa occasione viene ribattezzato Hubu Re a rimandare la presenza e il valore della disabilità (designata nell’immaginario comune con la lettera H).

Informazioni

Per saperne di più sul progetto Cross The Gap: https://www.compagniafactory.com/cross-the-gap

La Luna nel Pozzo – Contrada Foragno sn, Ostuni. Ingresso 10/6 euro prenotazione obbligatoria. Info 0831 330353 – 3315881790 teatrolalunanelpozzo@gmail.com