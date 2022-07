Ventesima edizione del festival estivo che si chiama CELEBRAZIONE, perché in questi tempi tanto sconvolti, ricordare l’importanza di divertirsi, ma di farlo in comunità — anzi, per la comunità.

Negli ultimi due festival estivi, abbiamo sentito la grande voglia del nostro pubblico di partecipare attivamente a degli eventi e ci stiamo preparando ad una grande celebrazione insieme.

Il sottotitolo è ci riCordiamo… , perché dopo 20 anni di festival, il nostro cuore è pieno di memorie. Prendiamo forza dal passato, per cantare meglio il nostro futuro.

In programma al festival estivo

Sabato 23 Luglio in scena Mr Livingstone fuori dal pollaio – La Luna nel Pozzo, di e con: Alessandro Lucci.

Con Mr. Livingstone, Alessandro Lucci ci presenta un nuovo genere teatrale, l’impro-disco-racconto. L’attore confabula una tessitura diversa di racconti, cambiando gli intrecci per modulare un incontro personalizzato con chi si trova di fronte.

Così la storia del classico gabbiano Livingston diventa la biografia di chi lo racconta, e soprattutto di chi lo ascolta. Così il bambino (e l’adulto) possono vivere la rabbia, la solitudine, la sfida, l’ingiustizia e l’accettazione nella forma di metafora movimentata, per trovare insieme la gloria del volo, lì vicino al cuore.

Contrada Foragno sn, Ostuni. Ingresso:intero 10/ridotto 6 euro, prenotazione obbligatoria. Info 0831 330353 – 3315881790.

Domenica 24 Luglio dalle ore 17,30 Festa dei Bambini e a seguire in scena Bartolomeo e Cioppina – Associazione Culturale “Il Duende”.

In questa festa i bambini sono protagonisti. Con il loro Passaporto Lunare possono girare tutto il pomeriggio a giocare, correre, partecipare ai tanti laboratori teatrali, mangiare (eccezionalmente) la salsiccia e godere dello spettacolo dell’Associazione Culturale “il Duende”, Bartolomeo e Cioppina.

Scritto e interpretato da Deianira Dragone e Carmine Basile. Deianira Dragone ovvero Cioppina e Carmine Basile ovvero Bartolomeo iniziano a lavorare a questo progetto nel 1999, e da allora lo portano in giro nelle piazze, nelle scuole e nei teatri in Italia e all’estero.

Gli spettatori incontreranno il grande giocoliere equilibrista Bartolomeo, un clown bianco esigente e raffinato che desidera mostrare al pubblico le sue abilità ma che sarà ostacolato in continuazione dai pasticci della sua giovane assistente Cioppina, un clown rosso frizzante e poetico.

Lo spettacolo oltre ad essere una dimostrazione di abilità nelle arti circensi (i due si cimentano con palle, birilli, monociclo, sfera di equilibrio, torce di fuoco etc.), è una ricerca nel delicato mondo del clown, con le sue conquiste, i suoi errori e la sua instancabile voglia di giocare.

In un susseguirsi di gags clownesche e situazioni bizzarre gli spettatori di ogni età saranno travolti da un concentrato di umorismo e simpatia.

Ingresso 10/6 euro prenotazione obbligatoria. Info 0831 330353 – 3315881790