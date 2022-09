Dopo gli anni della pandemia torna il valore devozionale e sociale della Festa patronale a Statte. Quest’anno i festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario avranno il sapore di un ritorno alla normalità – spiega il sindaco di Statte, Franco Andrioli – un segno di rinascita per cui dobbiamo ringraziare in particolar modo il comitato della festa patronale presieduto dal parroco don Ciro Savino.

Si inizia con il triduo di predicazione nei giorni 4,5 e 6 ottobre con le Sante Messe alle ore 18.30, e si prosegue fino all’8 ottobre con un mix di festeggiamenti civili e religiosi e gran finale con i Sud Sound System.

Festeggiamenti civili e religiosi

Giovedì 6 ottobre dalle ore 17.00 nella nuova Piazza dello Sport del ponte Cherubini il comitato organizzatore, in collaborazione con la UISP di Taranto e le associazioni sportive “Polisportiva 7213 Statte”, “Eden Boy Statte” e “Gym Oriens”, inviteranno bambini e ragazzi della comunità stattese ad una grande festa dello sport, con la possibilità di provare gratuitamente le discipline sportive del calcetto, del mini-basket, del mini volley e del taekwondo. Spazio anche per chi ama la danza con le esibizioni delle scuole di ballo “Team Energy dance for passion”, “Scuola di danza e fitness”, “Dancexplosion” e “Dance 4 life”.

Venerdì 7 ottobre ci saranno le Messe alle 8.30, alle 10,00 e alle 11.30, officiate rispettivamente da padre Luca Mignogna, don Luciano Matichecchia e don Ciro Savino.

E sarà proprio la messa delle 11.30 ad essere preceduta dalla consueta processione con le autorità civili e militari, per la tradizionale consegna dei ceri alla protettrice del paese.

Nel pomeriggio, alle 17.30, dopo la Messa presieduta da don Giovanni Agrusta, tornerà anche la solenne processione per le vie del paese, con soste davanti all’erigenda nuova chiesa del Sacro Cuore e nella Bio Piazza. La processione sarà accompagnata dalle musiche del complesso bandistico “Città di Francavilla Fontana” e terminerà con uno spettacolo pirotecnico e musicale.

Gran finale con Trisante e i Sud Sound System

I festeggiamenti proseguono sabato 8 ottobre nella piazza principale della comunità stattese, con l’arrivo in Bio Piazza di tutti i protagonisti delle giornate di festeggiamento e due momenti musicali che celebrano le radici e il rapporto con il territorio. Alle 20.30 a fare da apri pista vi sarà l’esibizione del cantante stattese Trisante. Antonio Trisolini, in arte TRISÅNTE ha da poco inciso il nuovo singolo dal titolo Goodbye scritto e musicato da Cristiano Cosa, arrangiato e prodotto da Olsi Arapi.

Dopo Trisante è l’ora della famosissima band salentina dei Sud Sound System. Il reagge e le sonorità del Salento si mischiano per intonare veri e propri inni dedicati al Sud e al suo grande potenziale umano, artistico, tradizionale e culturale. La band di Papa Gianni, Terron Fabio, Nandu Popu e don Rico a partire dalle 21.00 accenderà di gioia ed entusiasmo l’atto finale di questa bella festa resa possibile anche grazie a tutti gli uffici comunali, il comando della polizia locale, la locale stazione dei Carabinieri, l’Associazione Arcobaleno e tutti gli sponsor privati che hanno dimostrato di tenere al ritorno di questa bella tradizione.