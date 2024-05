Al via a Taranto i Festeggiamenti in onore di San Cataldo, Vescovo Patrono Della Città e Dell’arcidiocesi Di Taranto. Ecco il Programma Civile e Religioso.

Tanti appuntamenti sia civili che religiosi nei giorni dedicati ai festeggiamenti del Santo Patrono della città di Taranto, San Cataldo. Ecco nel dettaglio tutte le date e gli orari.

Festa di San Cataldo a Taranto. Programma Religioso

Martedì 7 maggio

18:00 Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Alessandro Greco, Vicario Episcopale Delegato ad Omnia, con la partecipazione dei presbiteri che celebrano il LX, L, XXV, X, V e I anniversario di ordinazione presbiterale e delle vicarie di Taranto Nord, Taranto Sud, Taranto Orientale I, Taranto Orientale II, Taranto Paolo VI, Taranto Talsano.

19:00 Adorazione Eucaristica animata da L’Ora di Gesù, presieduta dal Rev.do Mons. Pasquale Morelli.

20.30 Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Luigi Romanazzi, con il Movimento di Comunione e Liberazione.

Mercoledì 8 maggio

18:00 Liturgia della Parola presieduta da S. E. Rev.ma Mons. Ciro Miniero, Arcivescovo Metropolita di Taranto.

Consegna del simulacro del Santo Patrono al Dott. Rinaldo Melucci, Sindaco del Comune di Taranto

Processione a mare con il simulacro del Santo Patrono:

piazza Duomo, largo Arcivescovado, corso Vittorio Emanuele II, banchina Sant’Eligio.

Imbarco sulla nave “Cheradi” della Marina Militare.

Sbarco al Castello Aragonese e processione di rientro per le seguenti vie: piazza Castello,

via Duomo, piazza Duomo.

Giovedì 9 maggio

17:30 Primi Vespri della solennità di San Cataldo presieduti dal Rev.do Mons. Emanuele Tagliente, Arcidiacono del Capitolo Metropolitano con la partecipazione di tutti i Rev.mi Canonici

18:00 Concelebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Rev.ma Mons. Ciro Miniero,

Arcivescovo Metropolita di Taranto, con il conferimento dei ministeri laicali

Venerdì 10 maggio

Solennità di San Cataldo, vescovo Patrono della Città e dell’Arcidiocesi di Taranto

08:30 Celebrazione Eucaristica.

09:30 Celebrazione Eucaristica.

10:30 Commemorazione dell’Invenctio Corporis Sancti Cataldi e ostensione della crocetta aurea di San Cataldo presieduta dal Rev.do Mons. Emanuele Ferro, parroco

11:00 Celebrazione Eucaristica.

17:00 Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Rev.ma Mons. Ciro Miniero, Arcivescovo Metropolita di Taranto

18:30 Processione con il simulacro del Santo Patrono:

piazza Duomo, largo Arcivescovado, corso Vittorio Emanuele II, piazza Castello, ponte San Francesco di Paola, corso Due Mari, lungomare Vittorio Emanuele III, via Anfiteatro, via Berardi, piazza Maria Immacolata, via D’Aquino.

Allocuzione di Mons. Arcivescovo dal balcone della Chiesa Maria Ss.ma del Carmine e Benedizione Apostolica.

Rientro: via D’Aquino, via Margherita, via Matteotti, piazza Castello, via Duomo.

Festa di San Cataldo a Taranto. Programma civile

Martedì 7 maggio

Giornata Cataldiana della Scuola

Il Comitato festeggiamenti di San Cataldo di intesa con l’Ufficio Scolastico Provinciale propone per la Giornata Cataldiana della Scuola due eventi. Il primo rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e il secondo per le quarte e le quinte classi degli istituti di secondo grado.

Primo evento

Convegno internazionale di studi:

Intelligenti o artificiali?

7 maggio 2024

Cattedrale di San Cataldo

(riservato alle quarte e quinte classi degli istituti superiori)

La partecipazione è riservata a 5 studenti per ogni quarta quinta classe degli Istituti superiori.

PROGRAMMA

Ore 09:00 Registrazioni

Ore 09:30 Inizio dei lavori

Saluti:

Mons. Ciro Miniero, arcivescovo di Taranto

Introduce: Dott.ssa Marina Luzzi, Direttrice di Radio Cittadella

modera i lavori:

Mons. Emanuele Ferro, parroco della Cattedrale di San Cataldo

INTERVENTI:

Restare umani al tempo dell’intelligenza artificiale

Massimiliano Padula, docente Pontificia Università Lateranense, Roma

L’intelligenza artificiale generativa

Tommaso Di Noia, docente di Intelligenza artificiale, Politecnico di Bari

L’Intelligenza artificiale, il lavoro e le persone al centro

Diego Pisa, CEO Teleperformance Italy Group, Roma/Taranto

L’Intelligenza artificiale e l’arte

Nicholas Caporusso, docente di Human-Computer Interaction, Northern Kentucky University (USA)

L’Intelligenza artificiale e lo sport

Mounir Zok, CEO & Founder N3XT Sports, Valencia (Spagna)

ESPERIENZE IMMERSIVE

Caso di studio: Alla scoperta del Metaverso

Paolo Sabatino, CEO & Founder Errepi Net e Extesa, Taranto

Caso di studio: V.O.I.C.E. First

Vincenzo Giliberti, direttore Innovazione Digitale, Teleperformance Italy Group, Taranto

Aperitivo – Ore 12:45 conclusione dei lavori

Al fine di ottimizzare l’organizzazione dell’evento, chiediamo cortesemente di conoscere, appena possibile, il numero degli studenti partecipanti e gli istituti di provenienza. L’adesione con elenco dei partecipanti e docente accompagnatore deve essere inviata a comitatosancataldo@diocesi.taranto.it.

I gruppi classe, per una restituzione di quanto appreso nel convegno, potranno produrre un elaborato, in qualsiasi forma, dal tema:

Dove vedresti applicata l’Intelligenza artificiale nella tua scuola e, più in generale, nell’organizzazione della didattica?

Tra i partecipanti, saranno premiati due elaborati valutati da una giuria di esperti. Gli elaborati vanno inviati entro il 13 maggio alla mail comitatosancataldo@diocesi.taranto.it indicando nell’oggetto: Giornata Cataldiana della Scuola 2024.

I premi consistono in due esperienze immersive che saranno condotte in orario scolastico dal Ceo Paolo Sabatino presso la Errepi Net e Extesa di Taranto, e da Vincenzo Giliberti, direttore Innovazione Digitale, presso Teleperformance Group, sede di Taranto.

Gli studenti che parteciperanno all’esperienza immersiva dovranno essere accompagnati da almeno un docente.

Secondo evento

Testimoni di Pace

(riservato alle scuole primarie e secondaria di primo grado)

I bambini sono le principali vittime dei conflitti, come più volte denunciato da papa Francesco.

«Mai la guerra! – dice il Papa – Pensate soprattutto ai bambini, ai quali si toglie la speranza di una vita degna: bambini morti, feriti, orfani; bambini che hanno come giocattoli residui bellici… In nome di Dio, fermatevi!».

E rispondendo alla domanda posta da una piccola vietnamita, Kim Ngan, durante un’udienza: «Perché i grandi dovrebbero ascoltare noi che siamo piccoli», l’esportazione del Pontefice affinché i bambini si facciano sentire, perché «la vostra voce e necessaria, voi siete messaggeri di pace». E i grandi devono «ascoltare il vostro messaggio».

Alle classi è richiesto uno storytelling fotografico così articolato:

10 foto accompagnate da un testo descrittivo di max 1000 battute.

Gli studenti possono esprimere la creatività diventando protagonisti delle foto stesse oppure utilizzare la forma creativa che riterranno più congeniale.

Ogni foto deve avere un formato 20x30cm (a4) con una risoluzione di 300 dpi.

Le foto faranno parte di un archivio digitale del Comitato di San Cataldo e saranno presi in considerazione solo i lavori accompagnati da relativa liberatoria che si allega.

Pista per la riflessione:

Come immaginate i bambini e ragazzi, come voi, coinvolti nella guerra?

Realizzate delle immagini per raffigurare le parole della guerra e della pace.

Realizzate immagini che possano promuovere la pace.

Entro il 10 maggio gli elaborati vanno inviati a: comitatosancataldo@diocesi.taranto.it

indicando nell’oggetto: Giornata Cataldiana della scuola 2024

Il mancato invio in allegato della liberatoria debitamente compilata è motivo di esclusione.

La giuria è composta da:

Emanuele Ferro

Raimondo Musolino

Augusto Ressa

Francesco Simone

Elena Modio

Marina Luzzi

Miriam Putignano

Mercoledì 8 Maggio

Il Palio di Taranto

Giovedì 9 maggio

Come Manna dal Cielo – Cataldus d argento 2024

20:00. Basilica Cattedrale San Cataldo

Come Manna dal Cielo

Cerimonia di consegna dei Cataldus d’argento, conferiti dal Comitato festeggiamenti e dalla Camera di Commercio Taranto.

Presentazione del Quaderno della Cattedrale per la collana Fragmenta, Come manna dal cielo di Emanuele Ferro (edizioni Mandese).

Con la partecipazione straordinaria di Peppe Convertini.

Interventi musicali di un quartetto d’archi del Conservatorio Paisiello nel giorno nel 284° anniversario della nascita del compositore Giovanni Paisiello, battezzato nel Duomo di Taranto.

La serata si concluderà con un eccezionale tour nella cappella del Santissimo sacramento attraversando il percorso medievale dalla scaletta dell’antica sacrestia alla già cappella del Crocifisso miracoloso, ora piccolo auditorium della Colonna, fino alla venerazione dell’immagine più antica di San Cataldo affrescata nella cripta del Duomo. Per l’occasione sarà presentata una foto della colonna di San Cataldo a Betlemme. Il dipinto del Patrono è raffigurato su colonna monolitica in pietra rosa locale e architravata in elegante stile corinzio. La colonna è posta nella navata centrale della Basilica della Natività a Betlemme e l’effige del Santo è stata realizzata con decorazione ad encausto, antica tecnica pittorica greco-romana. Il dipinto risale alla seconda metà del XII secolo ed è stato restaurato dall’Impresa Piacenti nell’ambito dei lavori di consolidamento della Basilica nel 2018.

Donazione di Anna Svelto della riproduzione fotografica – 2024.

Venerdì 10 maggio

Banda Musica e Canzoni Piazza Castello

21.30 Concerto in cassa armonica Banda Musica e Canzoni dalla Norma passando per Smoke gets in your eyes per arrivare a Reginella, con la Taranto Symphonic Band diretta dal maestro Giuseppe Gregucci e le voci di Daniela Abbà e Mario Patella e la partecipazione del violinista Francesco Greco.

23:30 Spettacolo di fuochi pirotecnici a cura della ditta ITRIA Fireworks di Martina Franca (TA)

Presteranno servizio bandistico durante i festeggiamenti:

– Grande Orchestra di fiati Santa Cecilia – Città di Taranto, diretta dal maetsro Giuseppe Gregucci;

– Concerto Musicale Lemma, diretto dal M° Giuseppe Pisconti;

Le artistiche luminarie saranno a cura della ditta V. Memmola di Francavilla Fontana (BR)

Eventi patrocinati dal comitato

Il fattore umano del mare

di Enogastro hub a.p.s

26 aprile 18.45 Terrazza panoramica della cattedrale (ingresso da via Duomo 134)

Laboratorio per ragazzi dai 12 ai 20 anni con i fotografi Matteo Bellomo e Stefania Zanetta per un’introduzione dei giovani al tema della bellezza e al racconto attraverso le immagini.

Informazioni e iscrizioni a info@cattedraletaranto.com

Ai giovani che parteciperanno al laboratorio si chiederà di raccontare il tema “mare e cozza tarantina: identità e storia” attraverso una fotografia da realizzare con il loro smartphone seguendo le indicazioni frutto del laboratorio.

La fotografia scelta tra quelle pervenute vincerà il contest. Al vincitore sarà offerto:

N° 5 ticket per degustazioni al Pizza Fest

Corsi di fotografia presso il circolo fotografico il Castello

La realizzazione di cartoline con la foto vincente da distribuire la sera di Cozza in the City.

Informazioni e iscrizioni a info@cattedraletaranto.com

Venerdì 10 maggio

Pizza Fest dalle ore 19,30 in Villa Peripato. Degustazioni di pizza, banchetti di assaggio food&wine; musica dal vivo.

Annullo filatelico

10:00 – 15:00 Galleria d’arte L’impronta (via Cavallotti, 57)