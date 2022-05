Tutto pronto per la festa di San Cataldo, patrono di Taranto, i festeggiamenti comportano un significativo incremento di fedeli e turisti in città. Ecco il programma religioso e civile per i festeggiamenti di San Cataldo 2022.

Festa di San Cataldo, il programma religioso

Domenica 8 maggio: San Cataldo, pellegrino del Vangelo

18:00 Liturgia della Parola presieduta da S.E.R. Mons. Filippo Santoro, Arcivescovo Metropolita di Taranto. Consegna del simulacro del Santo Patrono alle Autorità Cittadine. Processione a mare con il simulacro del Santo Patrono: Largo Arcivescovado, Corso Vittorio Emanuele II, Porto Mercantile, Banchina Sant’Eligio. Imbarco sulla nave “Cheradi” della Marina Militare. Sbarco sulla Discesa Vasto e rientro in Cattedrale percorrendo Discesa Vasto, Piazza Castello, Via Duomo.

Lunedì 9 maggio: San Cataldo, sostegno ai tribolati

17:30 Primi Vespri della solennità di San Cataldo presieduti da Mons. Emanuele Tagliente, Arcidiacono del Capitolo Metropolitano con la partecipazione di tutti i Rev.mi Canonici

18:00 Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E.R. Mons. Filippo Santoro, Arcivescovo Metropolita di Taranto con il conferimento dei ministeri laicali

Martedì 10 maggio: Solennità di San Cataldo, Vescovo Patrono della Città e dell’Arcidiocesi di Taranto

08:00 Celebrazione Eucaristica

10:00 Celebrazione Eucaristica

11:00 Commemorazione dell’Invenctio Corporis Sancti Cataldi e ostensione della crocetta aurea di San Cataldo presieduta da Mons. Emanuele Ferro, parroco

11:30 Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Benigno Luigi Papa, Arcivescovo emerito di Taranto

17:00 Solenne Pontificale presieduto da S. E. Rev.ma Mons. Filippo Santoro, Arcivescovo Metropolita di Taranto

18:30 Processione con il simulacro del Santo Patrono. Largo Arcivescovado, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Castello, Via Matteotti, Via Margherita, Via Anfiteatro, Via Berardi, Piazza Maria Immacolata, Via D’Aquino. Allocuzione di Mons. Arcivescovo dal balcone della chiesa Maria Ss.ma del Carmine e benedizione apostolica a tutti i presenti. Rientro: Via D’Aquino, Via Margherita, Via Matteotti, Piazza Castello, Via Duomo

Festa di San Cataldo, i festeggiamenti civili

Il programma degli eventi civili (Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito)

Venerdì 6 maggio, 17:00 – 20:00 Chiesa San Giuseppe – Taranto Vecchia. Raccolta di sangue a favore dei ragazzi thalassemici promossa dall’associazione donatori sangue “Nicola Scarnera”

Domenica 8 maggio. Al passaggio del simulacro del Santo Patrono dal Canale Navigabile scenografica pioggia d’argento a cura della ditta ITRA Fireworks di Martina Franca (TA).

Lunedì 9 maggio 19:30 Basilica Cattedrale San Cataldo, The Economy of Francesco. Cerimonia di consegna dei Cataldus d’argento, conferiti dal Comitato festeggiamenti e dalla Camera di Commercio Taranto con la partecipazione di Sebastiano Somma

21:30 Cappellone di San Cataldo – Basilica Cattedrale. Concerto all’organo settecentesco nel dies natalis di Giovanni Paisiello del maestro Pierluigi Lippolis, a cura degli Amici della Musica Arcangelo Speranza – Giovanni Paisiello Festival Spring 2022

Martedì 10 maggio, 10:00 – 15:00 Galleria d’arte L’impronta (via Cavallotti, 57) Annullo Filatelico

DURANTE LA PROCESSIONE DEL SANTO PATRONO: Al passaggio del simulacro del Santo Patrono dal Ponte Girevole omaggio dal mare degli acrobati A.S. Taranto Flyboarddi Andrea Di Donna. Al passaggio del simulacro del Santo Patrono dalla Rotonda del Lungomare Vittorio Emanuele III omaggio degli sbandieratori e dei musici Città di Oria.

21:30 Piazza Castello. Attenti a Lucio. Musiche e poesie di Lucio Dalla. Concerto della Orchestra ICO della Magra Grecia. Direttore: Giacomo De Siante. Voce: Lorenzo Campani

23:45 Spettacolo di fuochi pirotecnici a cura della ditta ITRA Fireworks di Martina Franca (TA)

Presteranno servizio bandistico durante i festeggiamenti:

– Grande Orchestra di fiati “Santa Cecilia” – Città di Taranto, diretta dal M°Giuseppe Gregucci;

– Gran Complesso bandistico “G. Paisiello” – Città di Taranto, diretto dal M° Vincenzo Simonetti;

– Concerto Musicale “Lemma”, diretto dal M° Giuseppe Pisconti;

Le artistiche luminarie saranno curate dalla ditta “V. Memmola” di Francavilla Fontana (BR)