Come ogni anno, la Festa Patronale di San Cataldo si svolge nei primi dieci giorni di maggio con un ricco calendario di appuntamenti religiosi. Ecco il programma 2025 aggiornato.

Mercoledì 30 Aprile – Raduno delle Terre Cataldiane

16:00 Raduno delegazioni

19:00 Partenza corteo da Palazzo di Città alla Cattedrale

19:30 Celebrazione eucaristica con S.E. Rev.ma Mons. Alphonsus Cullinan e Mons. Ciro Miniero

Giovedì 1 Maggio – Pellegrinaggio dalla Tomba del Santo

17:00-18:30 Accoglienza e celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Paolo Oliva

Venerdì 2 Maggio – Pellegrinaggio da Leporano e San Giorgio Jonico

17:00-18:30 Momento di preghiera e Messa con Mons. Emanuele Taglietta

Sabato 3 Maggio

18:00 Celebrazione con delegazioni parrocchiali

Domenica 4 Maggio – Giubileo delle Confraternite

10:00-18:00 Pellegrinaggi, celebrazioni eucaristiche e momenti comunitari

Lunedì 5 Maggio – Pellegrinaggio da Montemesola

17:00-20:00 Celebrazione con Don Andrea Casarano

Martedì 6 Maggio – Pellegrinaggio da Taranto Sud

17:00-20:30 Celebrazione con Mons. Alessandro Greco

Mercoledì 7 Maggio – Giubileo delle Famiglie

17:00-20:30 Celebrazioni con Don Emanuele Avolio e Mons. Ciro Miniero

Giovedì 8 Maggio – Processione a Mare

18:00 Liturgia della Parola con Mons. Ciro Miniero

19:00 Imbarco del simulacro argenteo dal Piazzale del Duomo

Processione in mare sulla nave “Cheradi”

Venerdì 9 Maggio – Primi Vespri e Consegna Chiavi

16:30-17:00 Primi vespri e consegna simbolica delle chiavi al Santo Patrono

Sabato 10 Maggio – Solennità di San Cataldo

08:30-11:30 Celebrazioni eucaristiche

17:00 Solenne processione a terra con benedizione finale dal balcone della Chiesa del Carmine

In serata Fuochi pirotecnici al Castello Aragonese

San Cataldo è uno dei santi più venerati in Puglia e in altre regioni d’Italia, originario dell’Irlanda e giunto a Taranto per volontà divina secondo la tradizione. Il suo culto è radicato nella città jonica e ogni anno migliaia di fedeli partecipano ai festeggiamenti in suo onore.