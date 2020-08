Sabato 15 agosto Festa della Luna nera – a cura della Luna nel Pozzo. Canto, Racconto e Mistero alla luce di stelle a cura della Luna nel Pozzo

Il buio ci insegna a guardare con le mani ed i piedi, a guardare con le orecchie. Tuffati con noi in un azione teatrale che chiuderà in bellezza questa miracolosa XVIIIma edizione del festival estivo, sotto il segno della luna nera. La Compagnia Veggente 20/20, ovvero il team di quest’estate, ti accompagnerà in lungo e in largo per i meandri della Luna, dove puoi espandere i tuoi sensi, godere di visioni e voci nel buio, dove puoi ballare, cantare ed essere cantato, dove puoi giocare e festeggiare con noi la fine di questa stagione, sognando l’inizio della prossima.

Info e prenotazioni

Sabato 15 Agosto – inizio ore 19,30 chiusura botteghino ore 2130; fine festa ora 2. La Luna nel Pozzo – Contrada Foragno sn, Ostuni. Ingresso 10/6 euro prenotazione obbligatoria . Tel. 0831 330353 – 335 8037241 teatrolalunanelpozzo@gmail.com