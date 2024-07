Una festa a regola d’arte. Con il contributo della Regione Puglia – Assessorato all’Agricoltura e del Comune di Acquaviva delle Fonti, con il patrocinio della Città Metropolitana di Bari, del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, del Gal Sud-Est Barese e Unpli Puglia, l’Associazione Turistica Pro Loco “Curtomartino” vi invita il 20 e 21 luglio all’attesissimo ritorno della Festa della Cipolla Rossa di Acquaviva delle Fonti.

PROGRAMMA DELLA FESTA DELLA CIPOLLA ROSSA DI ACQUAVIVA DELLE FONTI 2024

• Giovedì 11 luglio ore 11:00 presso Regione Puglia – Assessorato all’agricoltura

Conferenza stampa di presentazione della Festa della Cipolla Rossa di Acquaviva delle Fonti alla presenza delle autorità regionali e locali, nonché partner di progetto (Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Gal Sud-Est Barese e UNPLI Puglia), giornalisti e testate locali

• Domenica 14 luglio ore 18:00: The Acquaviveser: vernissage / inaugurazione della mostra

• Dal 14 al 21 luglio dalle ore 18:00 alle ore 21:00 presso Sala C. Colafemmina e Museo Archeologico AMA “Austscio Busto” di Palazzo de Mari

Mostra: The Puglieser e The Acquaviveser (ingresso gratuito)

• Dal 17 al 19 luglio dalle ore 18:00 alle ore 21:00 in Piazza dei Martiri del 1799

Strati Music Contest (ingresso gratuito)

• Giovedì 18 luglio ore 18:00

A caccia della Cipolla – per bambini dai 7 ai 10 anni a cura dei Folletti della Cassarmonica

• Venerdì 19 luglio ore 17:30

Rossa di sera – tour gratuito ai campi di cipolle rosse di Acquaviva con aperitivo

• Sabato 20 luglio

Dalle ore 18:00: apertura stand gastronomici – Piazza Garibaldi

Ore 19:00: Alla corte dei De Mari – visita guidata gratuita al Museo Archeologico “Austacio Busto” e a Palazzo de Mari a cura dell’Archeoclub “Sante Zirioni”

Dalle ore 18:00: Strati Music Contest la finale – Piazza Garibaldi

Ore 21:00: Gaia Gentile in concerto – Piazza Garibaldi

Ore 23:00: Armando Lenotti – Dj Set – Piazza Garibaldi

Presenta Nikita Magno

• Domenica 21 luglio

Dalle ore 18:00: apertura stand gastronomici – Piazza Garibaldi

Ore 19:00: Tra sacro e profano– visita guidata gratuita al centro antico a cura dell’Archeoclub “Sante Zirioni”

Ore 21:30: Donatella Rettore in concerto in Brilla Summer Tour – Piazza Garibaldi

Ore 23:30: estrazione lotteria abbinata alla Festa della Cipolla Rossa

Un evento organizzato da:

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO “CURTOMARTINO” APS

Piazza Maria SS. Di Costantinopoli, 16 – Acquaviva delle Fonti (BA)

Con il contributo e il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Acquaviva delle Fonti Con il patrocinio e in collaborazione con Città Metropolitana di Bari, Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Gal Sud-Est Barese e UNPLI Puglia

INFORMAZIONI:

Info-Point Turistico di Acquaviva delle Fonti

P.zza Maria SS. di Costantinopoli 16 – Acquaviva delle Fonti

Da giovedì a domenica | 9:00-13:00 e 16:00-20:00

+39.392.3369394 (Tel. Sms o Whatsapp) • info@prolocoacquaviva.it