Da venerdì 11 a domenica 13 ottobre, piazza Crispi a Martina Franca (Ta) si animerà con la prima edizione della “Festa della Bombetta”. Tre giorni dedicati a una delle eccellenze pugliesi e rappresentativa della cucina locale: la bombetta.

Non più grande di un boccone da addentare in due morsi, la bombetta con il suo cuore filante trova la sua culla come piatto della tradizione nella zona della Valle d’Itria.

Cosa è la bombetta

La bombetta, un involtino di carne suino farcito con formaggio, sale e pepe, sarà protagonista indiscussa di queste tre giornate, preparata e proposta dai migliori macellai di Martina Franca e Cisternino. L’iniziativa vuole promuovere la bombetta, prodotto di eccellenza della tradizione pugliese, proprio nella terra in cui è nata. Cibo della tradizione locale che diventa eccellenza culinaria: un involtino di capocollo di maiale, nella versione originaria con all’interno solo formaggio canestrato, sale e pepe, cotto lentamente al fornello, inserita dal 2022 nell’elenco dei Prodotti Agroalimentari Nazionali dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e riportata nell’Atlante dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali di Puglia.

Il programma della festa della bombetta

Una tre giorni che vuole essere molto più di una sagra, con gli stand culinari e i fuochi a sfornare bombette, perché la cucina è anche cultura. È previsto, infatti, anche un talk a più voci, domenica 13 ottobre alle ore 18.00, nel corso del quale sarà previsto anche un omaggio a Ninuccio Lasorte, considerato – secondo diverse fonti – l’ideatore storico di questa prelibatezza e a cui sarà dedicato un riconoscimento speciale.

Tre giorni di sapori, musica e tradizione, in cui i visitatori potranno gustare le bombette in tutte le loro varianti. La festa sarà arricchita da un ricco programma di eventi musicali gratuiti, che faranno da colonna sonora a queste serate all’insegna del gusto e della convivialità.

Venerdì 11 le voci soul di Maila Semeraro e Valentina Moi saranno accompagnate dai mastri della scuola di musica “Nota Bene”, nell’appuntamento che prende il nome di Valentina & the must e Maila Semeraro.

Sabato 12 ci sarà la musica popolare e tradizionale del sud Italia dei Tarantellaera; mentre domenica 13 ottobre si chiude con lo show di musica italiana, divertentismo e ballo dei Cafè Latino.

La Festa della Bombetta rappresenta un’occasione unica per scoprire e apprezzare un prodotto simbolo della Puglia e per immergersi nell’atmosfera vivace e accogliente di Martina Franca.