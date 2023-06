Venerdì 16 giugno 2023 si celebrerà anche a Taranto la Festa Nazionale del Pane Fresco. Con l’occasione si terrà un seminario formativo-informativo, volto a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della corretta alimentazione quale rilevante strumento di preservazione della buona salute, nell’ambito della “dieta mediterranea”.

L’evento, organizzato dall’Associazione Provinciale di Taranto della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e dall’Associazione Panificatori Pasticcieri e Affini della provincia di Taranto (FIPPA), si terrà dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso la sede della Fondazione Cittadella della Carità.

Il seminario Una fetta di salute per la Festa del Pane

Divulgare corretti stili di vita rappresenta la prima iniziativa congiunta delle due affermate realtà dopo la firma della convenzione nazionale. La Lilt – medaglia d’oro al merito della Sanità Pubblica – opera senza finalità di lucro per la promozione e diffusione della cultura della prevenzione oncologica come metodo di vita.

La FIPPA rappresenta i panificatori ed in generale gli operatori dell’arte bianca ed è particolarmente attiva nella formazione ed informazione sul pane e sui consumi alimentari, con particolare riferimento alla salute e all’acquisizione di stili di vita e di consumo sani e naturali. Due realtà diverse, ma accomunate dall’obiettivo di esaltare le qualità di un alimento fondamentale per la tavola italiana quale il pane nell’alimentazione.

Al seminario interverranno Francesco Schittulli, chirurgo oncologo e presidente nazionale della Lilt, ed Emma Prunella, segretaria provinciale dell’Associazione Panificatori di Taranto, federata Fippa. Per la Asl di Taranto relazioneranno Tatiana Battista, dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione e responsabile del Centro Screening aziendale, Augusto Giorgino e Sabrina Luzzi, rispettivamente dirigente medico e dietista del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, Margherita Taddeo, responsabile della Formazione. Modererà l’incontro Perla Suma, presidente della Lilt di Taranto e giornalista.

«Cento grammi di pane fresco – afferma la presidente provinciale FIPPA Emma Prunella – corrispondono a 63 grammi di carboidrati, che nell’organismo di trasformano in glucosio e questo in energia per i muscoli e per il cervello.

Il pane fresco è il risultato di un lungo processo di lavorazione, fatto con amore ed impegno da parte di uomini e donne che si alzano prestissimo nel corso della giornata per assicurare un prodotto di qualità, utile per una sana e corretta alimentazione. Il convegno di venerdì 16 vuol essere un momento di festa, la festa del pane e di tutti i suoi derivati».

«La LILT si occupa di prevenzione primaria, secondaria e terziaria – afferma la presidente Perla Suma – e questo è il motivo per il quale realizziamo l’evento nella Cittadella della Carità, con la quale è in essere una convenzione per la realizzazione di visite ed esami di prevenzione oncologica».

«Con la Lilt, che ha presso la nostra struttura la sua sede – afferma il presidente della Fondazione Cittadella della Carità, avv. Salvatore Sibilla – abbiamo sviluppato un importante percorso di collaborazione che ci permette di effettuare visite ed esami diagnostici di prevenzione oncologica.

Grazie alle attività di prevenzione primaria e secondaria messe in campo da LILT, FIPPA e Cittadella, contribuiamo attivamente a diffondere informazioni utili per una buona vita. Auspichiamo altri eventi di questo tipo e diamo la nostra disponibilità a collaborare ancora, per elevare il livello di prevenzione nel nostro territorio a beneficio di tutti».

Il seminario è stato accreditato dall’Ordine dei Giornalisti ai fini della formazione professionale continua. Al termine dell’evento, la FIPPA offrirà una degustazione di prodotti da forno e di pasticceria.