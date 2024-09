In occasione della festa dei nonni e delle nonne il 2 ottobre prossimo la Biblioteca Civica Pietro Acclavio, ha organizzato un laboratorio di lettura ad alta voce che vede coinvolti gli anziani dei centri sociali del Comune di Taranto.

Saranno loro a leggere ad alta voce storie e filastrocche ai bambini e alle bambine della città. L’appuntamento rientra nelle attività presentate, qualche giorno fa, nel corso della conferenza stampa di presentazione delle attività della biblioteca per il 2024-2025.

Unitevi in biblioteca il 2 ottobre per celebrare la festa dei nonni, a partire dalle ore 17:00, in via Salinella 31.

Una festa unica dedicata a nonni, nonne e bambini dai 3 ai 12 anni. I piccoli potranno ascoltare meravigliose storie narrate dagli anziani dei centri del Comune di Taranto, tra cui: “La gente normale”, “Abbaia George”, “Un libro”, “Lupo lupo ma ci sei”.

L’iniziativa per le famiglie è organizzata in collaborazione con i Servizi Sociali e la Biblioteca Civica Pietro Acclavio.

Per info e prenotazioni acclaviocomunica@comune.taranto.it