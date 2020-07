È tutto pronto per domani per la performance conclusiva del primo laboratorio teatrale gratuito voluto dall’amministrazione Melucci e realizzato con la collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese, con la direzione artistica di Fabrizio Saccomanno ed Erika Grillo.

Un progetto nato con l’idea di portare in scena un’opera tratta dal lavoro di Erik Ibsen “Nemico del Popolo” ma che a causa del blocco delle attività legate al lockdown ha assunto una forma nuova, diversa e molto interessante. I giovani partecipanti son passati da un percorso fondato sullo studio dei movimenti nello spazio a una esperienza autoriale assolutamente unica.

Lo spettacolo

A partire da domani e per due giorni, per un totale di sei repliche, andrà in scena “La mia Città – frammenti di discorsi”. «Il lockdown è stato una grande opportunità per uno studio approfondito di una parte di teatro che si è armonizzata con lo stato che i ragazzi che hanno aderito al progetto hanno dovuto affrontare. Con la guida di Fabrizio Saccomanno e di Erika Grillo – racconta l’assessore alla Cultura del comune di Taranto Fabiano Marti – abbiamo dimostrato come la crisi determinata dal lockdown sia stata una vera e concreta opportunità per ribaltare la situazione, traendone un insegnamento di natura sia umana ma soprattutto artistica».

Sei repliche

Tutto pronto, quindi, per “La mia Città – frammenti di discorsi” prevista a partire da domani nelle sale di Palazzo Pantaleo nel cuore della Città Vecchia. Saranno sei le repliche di cui Simona De Vita, Flavio Ferrari, Sophia Giacoia, Mel Miceli, Alessia Giangrande, Monica Lauria, Claudia Minelli, Eleonora Natella, Giovanni Oliva, Mirko Papa, Chiara Ritelli, Giordana Scialpi, Andrea Romanazzi saranno protagonisti. E saranno due gli appuntamenti aperti al pubblico, ovvero, 21 luglio alle ore 22.00 con replica il 22 luglio alle 19.00). L’ingresso sarà possibile inviando una mail a comunicazione@teatrocomunalefusco.it.