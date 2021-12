“Eroico Mozart”, Venerdì 17 dicembre alle 21.00 al teatro Orfeo di Taranto. E’ il quarto appuntamento con la Stagione 2021-2022 a cura dell’Orchestra della Magna Grecia che, in questa occasione, è stata lieta di ospitare nel suo programma l’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento-OLES.

Dirige Michele Santorsola, con Cristiano Burato al pianoforte. In programma, il Concerto per pianoforte e orchestra KV 466 n. 20 di Wolfgang Amadeus Mozart e la Sinfonia n. 5 D485 di Franz Schubert. Green pass obbligatorio.

La Stagione orchestrale 2021-2022, a cura di ICO Magna Grecia con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, è realizzata in collaborazione con Comune di Taranto, Regione Puglia e Ministero della Cultura.

Eroico Mozart, orchestra e pianoforte

“Eroico Mozart”, dunque. Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento-OLES, diretta dal Maestro Michele Santorsola, con Cristiano Burato al pianoforte. Burato, pianista considerato tra i migliori della sua generazione a livello internazionale, interpreta le note musicali facendo danzare le mani sul pianoforte. Premiato con la medaglia per i meriti artistici dal Presidente della Repubblica Italiana, si esibirà in uno dei più famosi concerti per pianoforte.

Informazioni e biglietti

Eroico Mozart. Green pass obbligatorio. Ingresso: Poltronissima 25euro, Platea centrale e Prima galleria, 20euro; Seconda e terza galleria 15euro.

Info, Taranto: via Tirrenia 4 (099.7304422); via Giovinazzi 28 (3929199935). Sito: orchestramagnagrecia.it