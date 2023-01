Sabato 21 gennaio 2023 alle ore 10:00 ci sarà l’inaugurazione del Galà internazionale d’Arte “E quindi uscimmo a riveder le stelle” presso la sala conferenze dell’Eden Park Hotel di Marina di Pulsano (Taranto).

Nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321 si spegneva il Padre d’Italia: da allora sono passati oltre 700 anni. La Divina Commedia è un poema allegorico-didascalico di Dante Alighieri, scritto in terzine incatenate di endecasillabi (poi chiamate per antonomasia terzine dantesche) in lingua volgare fiorentina.

Il titolo della mostra riprende l’ultimo verso del canto XXXIV dell’inferno. Virgilio e Dante si avviano verso una strada nascosta, invisibile, buia per tornare al mondo luminoso. E senza riposarsi salgono uno dopo l’altro finché attraverso un foro scorgono la luce degli astri. E quindi attraverso lo stesso foro escono a riveder le stelle (VV 133-139).

Le stelle hanno un significato alto e morale perché si trovano nel cielo, punto conclusivo del viaggio che porta a Dio, infatti, le tre cantiche della Divina Commedia si chiudono con la parola stelle.

In questa mostra saranno esposte le opere di 28 artisti provenienti da tutta l’Italia e dall’estero: Roberto Pino, Giuseppe La Sorsa, Ada Caccin, Vincenzo Rossi (mini-personale con 6 opere), Luigi Messina, Francesca Guetta, Myriam Zoe, L.G., Antonio Pilato, Luca S., Caterina Caldora, Nella Parigi, Indaco, Rita Azzurra Daloia, Giuseppa Maria Gallo, Angelo Monte, Loredana Chinatti, Gabriella Di Natale, Giorgio Russo, Antonio Giuliani, Virgilio, Danilo Fiore “Eroif”, Carlo Maria Sentieri, Guillermina Rivera “Guikni”, Lucia Alegiani, Lucia La Sorsa, Vincenzo Massimillo, Esther. I poeti Antonello Vozza ed Adriana Galasso declameranno alcune loro poesie durante il Vernissage.

Le opere saranno in esposizione fino al 29 gennaio 2023 con i seguenti orari di apertura al pubblico: tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

La mostra sarà accompagnata da un catalogo di 56 pagine che raccoglie tutte le opere degli artisti selezionati per questo evento.