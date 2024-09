Prima edizione della gara podistica competitiva “Due Mari Run”, valevole per il Gran Prix “sulle strade dello Jonio. La gara “Due Mari Run” si svolgerà domenica 6 ottobre 2024 con partenza e arrivo dal campo di atletica “G. Valente”, dal lato di via Golfo di Taranto.

Due Mari run: informazioni gara

Gara competitiva di 6km per i tesserati FIDAL; Gara libera non competitiva aperta a tutti i non tesserati; “Kids Run” per i bambini, sulla pista di atletica del campo scuola.

Iscrizione per i liberi: 10€, la quota comprende pacco gara, maglia tecnica, medaglia per i finisher, ristoro finale e assistenza medica lungo il percorso, buono di € 250 presso New Sport Lama per il primo e la prima assoluti; iscrizione per la Kids Run: 5€.

La quota comprende medaglia, ristoro finale e assistenza medica durante la gara, trofeo per il primo e la prima assoluti, piccoli premi per tutti i bambini. Premiati anche i primi tre assoluti iscritti nelle categorie “diabetici” e iscritti agli ordini degli “avvocati” e “ingegneri”.

Iscrizioni per i liberi e per la Kids Run presso i negozi fastweb (via Liguria 76/A e Via Di Palma 45) e presso New Sport – via Lama 102