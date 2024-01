Ritorna la Domenica in Fattoria a Grottaglie. Un’esperienza unica per i bambini, e perché no… anche per i più grandi.

Il format creato dall’Associazione Uomini Vivi ODV, vedrà la pasticceria protagonista dell’evento organizzato per Domenica 21.

Tutti i partecipanti potranno quindi diventare “Pasticceri per un giorno”: domenica 21 gennaio 2024, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, insieme per pasticciare con la farina e realizzazione dei biscotti genuini.

Come sempre, poi, visita alla fattoria con tutti i suoi animali e tanti momenti di gioco.

Affrettati: i posti sono limitati, prenota al 3333423753.