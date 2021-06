15.08.2021

Daniele Silvestri (unica data in Puglia)

opening Folcast

📍 Cinzella Festival – Cave di Fantiano, Grottaglie (Taranto)

Per l’ultima serata del Cinzella Festival abbiamo pensato ad una grande festa, portando un po’ di amici romani nella nostra Puglia: Folcast, una delle più interessanti sorprese per il grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Sanremo71, e Daniele Silvestri che con il suo nuovo tour torna a calcare i palchi di tutta Italia con una data esclusiva per la Puglia.

🎟 DAY 3 CINZELLA – DANIELE SILVESTRI / opening FOLCAST € 28 + d.p

👉 Prevendite disponibili su DICE

https://link.dice.fm/r5aIb5CGMgb

👉 Prevendite disponibili a breve su VIVATICKET e presso punti vendita autorizzati