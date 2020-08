Il Covid 19 ha stravolto le nostre vite e le nostre sicurezze. A cominciare dal bene primario che è la salute. Inevitabilmente l’impatto maggiore dell’emergenza epidemiologica si è avuto sul nostro sistema sanitario pubblico che non era preparato ad una tale ondata e che, soprattutto al Sud, dove l’impatto è stato comunque limitato, negli anni si sono susseguiti razionalizzazioni che ne hanno evidenziato le criticità. Il sistema sanitario nazionale dal Covid 19 non sarà più lo stesso. Ma quali sono le prospettive per la provincia di Taranto, in vista dei cambiamenti e dei nuovi paradigmi che ci saranno in futuro?

Se ne parlerà venerdì, 31 luglio, alle ore 19 a Grottaglie, presso il Parco della Civiltà, dietro la casa Comunale, in via Martiri D’Ungheria, nell’ambito della serata organizzata dal Partito Democratico di Grottaglie, insieme al prof. Lopalco, virologo di fama internazionale, a capo della task-force anti Covid della Regione Puglia, a Nicola Oddati, Responsabile nazionale del Partito Democratico per il Mezzogiorno e da pochi giorni Commissario della Federazione Provinciale di Taranto, a Stefano Rossi, Direttore Generale dell’Asl di Taranto e al Dott. Eugenio Tilli, Medico di Famiglia e membro della Segreteria cittadina.

L’incontro è aperto al pubblico.