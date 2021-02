Nota fin dall’antichità per i suoi preziosi utilizzi officinali e le proprietà emollienti e lenitive, la Cannabis Sativa è diventata la nuova frontiera della skincare naturale.

Da qualche tempo, infatti, la cosmesi ha cominciato a esplorare le potenzialità della canapa scoprendone le prodigiose proprietà che sembrano dover rappresentare una vera rivoluzione per la cura di pelle e capelli oltre che una miniera d’oro per le aziende che continuano a investire nella ricerca di prodotti innovativi e sempre più “green”. Amata da vip e celebrities di Hollywood, la cosmetica a base di CBD e olio di semi di canapa grazie alle sue proprietà vitaminizzanti, elasticizzanti e anti-age è un vero elisir di bellezza per pelle e capelli e un trend in continua crescita destinato a conquistare nel prossimo futuro il mercato della cosmesi naturale.

Cosmetici alla canapa: cosa contengono

Utilizzata per migliaia di anni come pianta officinale, la Cannabis Sativa, nome scientifico della pianta di canapa, è spesso associata alla marijuna e ai suoi effetti stupefacenti. Non tutti sanno però che dalla cannabis è possibile estrarre tantissimi principi attivi tra cui il CDB e l’olio di Hemp (olio di semi di canapa) utilizzati in cosmetica e assolutamente privi di qualsiasi effetto psicotropo. Considerati veri e propri toccasana per la bellezza di pelle e capelli, c’è da scommettere che i cosmetici alla canapa entreranno a pieno titolo nella nostra beauty routine quotidiana. Fedele alla filosofia di sostenibilità e benessere, Hanfgarten www.hanfgarten.it, produce cosmetici che sfruttando i benefici derivanti dall’utilizzo di estratti purissimi di CBD e olio di semi di canapa, idratano, nutrono e migliorano l’aspetto della pelle ritardandone il processo d’invecchiamento. La funzione antiinfiammatoria e antiossidante dell’acido linoleico e degli acidi grassi Omega 3,6 e 9 unita a quella rilassante del CBD, rende i cosmetici alla canapa Hanfgarten preziosi alleati nel prevenire irritazioni e lenire i fastidiosi effetti di malattie come acne, psoriasi e neurodermatiti. Tutti i prodotti Hanfgarten, acquistabili comodamente sul sito www.hanfgarten.it, sono inoltre caratterizzati da texture setose e fragranze ricercate per un percorso di benessere che coinvolge corpo e mente. E per chi vuole una capigliatura al top, è ormai provato che le proprietà della canapa sono un vero toccasana anche per la bellezza dei capelli. Ricchi di vitamine B1 e B2, infatti, i prodotti per la cura dei capelli a base di canapa detergono delicatamente prevenendo disidratazione e secchezza. Inoltre, essendo privi di siliconi e solfati, sostanze che si depositano sul capello impedendogli di respirare, nutrono e rinforzano la chioma rendendola soffice e splendente.

Canapa: l’ingrediente must-have della cosmesi del futuro

Con proprietà antiossidanti, emollienti, idratanti e antirughe, i prodotti a base di olio di semi di canapa e CBD si candidano a diventare il must have della cosmesi dei prossimi anni e i protagonisti indiscussi del beautycase. Green oriented e sdoganata dai luoghi comuni che la vedevano legata alle sostanze stupefacenti, la canapa è destinata a conquistare un posto d’onore nella beauty routine di chi ama prendersi cura di sé nel segno della sostenibilità e del rispetto ambientale.