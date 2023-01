A Palagiano, il prossimo 4 e 5 febbraio, un corso gratuito di autodifesa per donne. “Wen-do: autodifesa per donne” è il corso promosso e organizzato dal Centro Antiviolenza “Rompiamo il Silenzio” all’interno delle attività di sensibilizzazione che promuove sui territori in cui opera per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere.

Il corso, completamente gratuito, avrà luogo a Palagiano, presso gli spazi dell’Accademy Dance (sita in Via Mazzini, 33) sabato 4 febbraio (dalle h. 15 alle h. 19) e domenica 5 febbaio (dalle h. 9 alle h. 13). Le donne interessate possono prenotare inviando un messaggio whatsapp al +39 349 497 8561.

Il Wen-do è un insieme di tecniche di autodifesa che ha l’obiettivo di offrire alle donne strategie per affrontare, prevenire o gestire situazioni di violenza o maltrattamento, accompagnandole in un percorso di riflessione sul tema della violenza, e rafforzando l’autostima ed il senso di sicurezza.

Le partecipanti ai corsi di Wen–do vengono sollecitate ad affrontare le proprie paure ma anche a valorizzare le proprie risorse. Con semplici tecniche di autodifesa fisica, donne e ragazze imparano a conoscere le proprie forze e ad usarle in modo efficiente in caso di urgenza. Le donne imparano a fidarsi delle proprie sensazioni e a sviluppare le capacità percettive al fine di riconoscere anche i segnali più sottili di violenza, ponendo limiti sia verbali che fisici. Aspetto questo, che le rende più sicure nel quotidiano.

Ugualmente, le donne che partecipano ai corsi di Wen-do hanno la possibilità di esercitarsi in tecniche di liberazione e contrattacco efficienti, imparano a prendere spazio e a porsi con assertività di fronte alla mancanza di rispetto. Durante i corsi vengono simulate situazioni in cui mettere in atto le possibili reazioni, attraverso scambi di esperienze, giochi di ruolo ed esercitazioni tecniche.

I corsi di Wen-do sono sempre gestiti da donne, essendo rivolti solo alle donne. Per info e iscrizioni: +39 349 497 8561.