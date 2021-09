Al via a Castellaneta uno dei sei corsi formativi post-diploma, organizzati dalla Fondazione ITS Agroalimentare Puglia nel biennio 2021-2023, per il conseguimento del titolo professionale di “Tecnico Superiore”.

Grazie alla sinergia instauratasi con l’Amministrazione Comunale, che ha fortemente voluto questa offerta formativa per valorizzare la principale vocazione del territorio, a partire dal mese di ottobre sarà data l’opportunità a giovani e non solo di intraprendere un percorso di formazione nel settore dell’agroalimentare, con specializzazione nella “Gestione sostenibile delle filiere agroalimentari”.

Obiettivi dei corsi

Obiettivo del corso (gratuito con selezione d’ingresso e della durata di 2000 ore, di cui 800 ore di stage) è quello di consentire ad ogni singolo partecipante di sviluppare competenze in merito alle definizioni delle strategie produttive delle aziende, al fine di ottimizzare i processi, per una maggiore eco sostenibilità economica. Il Corso mira a formare un Esperto nella gestione dei processi produttivi da un punto di vista tecnico e organizzativo, facendo attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle risorse ambientali in un’ottica di economia circolare.

«L‘agricoltura e il turismo rappresentano le naturali vocazioni del territorio – commenta il Sindaco Giovanni Gugliotti – sulle quali dobbiamo necessariamente investire sempre più, anche in termini di formazione, per far crescere le competenze e le professionalità del nostro territorio. Grazie ad un virtuoso gioco di squadra fra istituzioni, siamo riusciti a portare a Castellaneta uno dei corsi dell’ITS Agroalimentare Puglia, con il supporto logistico dell’Istituto “Mauro Perrone”, che ospiterà i corsi nelle sue aule».

Il diploma, riconosciuto a livello europeo ed inquadrato al V° livello EQF ai sensi del DPCM 25/01/2008 capo II, consente l’impiego sia in aziende pubbliche che private, ma anche presso enti di promozione del territorio. A tal proposito il monitoraggio Indire 2021 ha certificato che l’80% dei partecipanti, al termine del corso, trova subito occupazione.

Iscrizioni

Per le iscrizioni, c’è tempo sino al prossimo 9 ottobre. Per informazioni, è possibile visitare il sito www.itsagroalimentarepuglia.it, oppure scrivere una mail a segreteria@itsagroalimentarepuglia.it o chiamare i numeri 0804312767 e 3461816334.