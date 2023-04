Domenica 7 maggio alle ore 10 da Piazza M. Immacolata partirà la “DOGS & RUN”, una passeggiata/corsa di beneficenza a “6 zampe” con il proprio cane, organizzata da OIPA TARANTO e AGIRE ORA.

🐕All’evento parteciperanno anche alcuni cani del canile municipale, accompagnati dagli operatori della Kratos, che potranno essere adottati.

Per partecipare occorre effettuare l’iscrizione presso

📍la TABACCHERIA RICCHIUTI MARIO a Taranto in Via F. Di Palma 58, compilando un modulo di iscrizione/liberatoria e pagando la quota di iscrizione la mattina stessa dell’evento.

👉PROGRAMMA:

Iscrizioni ore 9.00 in Piazza Maria Immacolata

Raduno ore 9.30 in Piazza Maria Immacolata

Start ore 10.00

Percorrenza prevista: 1.6 km

Percorso: Piazza M. Immacolata – Via D’Aquino – Via Regina Margherita – Lungomare – Piazza Ebalia – Via Berardi – Piazza M. Immacolata

ℹPER INFORMAZIONI:

solo WhatsApp

Stefania Bottiglia 3283385058 (O.I.P.A. TARANTO)

Minni Di Nucci 3288296162 (AGIRE ORA)