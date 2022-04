Richiesta di diagnosi e terapie sull’autismo. Sabato 30 aprile, dalle 9.30 alle13.30 nell’Hotel Salina di viale Unità d’Italia, si svolgerà il convegno “Disturbo dello spettro autistico – Stato dell’arte, possibilità e terapia in Puglia e nella provincia di Taranto”.

All’incontro promosso dal poliambulatorio “Buongiorno Dottore”, interverranno il neuropsichiatra infantile Angelo Massagli, le psicologhe Federica Barletta e Ivana Tarricone, le terapiste del linguaggio Francesca Mirabile, Federica Guzzi. Ognuna di queste figure professionali interverrà con dati di rilievo clinico, aggiornamenti e spunti di riflessione sul tema centrale del convegno.

Ogni anno, in aprile, si celebra la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo. Aprile, pertanto, si candida ad essere il mese dedicato ad eventi, incontri, iniziative su un argomento che sta a cuore a molti. Lo scopo è quello di tenere acceso un focus su una grave condizione, l’autismo, che sta avendo una marcata, in gran parte inspiegabile espansione epidemica in tutto il mondo.

La cura del disturbo dello spettro autistico, considerato rilevante per il sistema sanitario italiano, “può essere modellata intorno ai bisogni delle persone” (Legge 134 del 18 agosto 2015). La presa in carico terapeutico-riabilitativa è necessariamente multimodale e multidisciplinare, e, pertanto, complessa. Deve coinvolgere, oltre alla persona autistica anche la sua famiglia, la scuola, l’ambiente sociale tutto.

La Regione Puglia nel 2016 ha pubblicato un Regolamento per far sì che il Servizio sanitario regionale si adeguasse alle linee guida e alle evidenze scientifiche sul’ASD. Ma ad oggi, purtroppo, non è stato realizzato del tutto, con la conseguenza che spesso le famiglie non hanno le giuste risposte diagnostiche e terapeutiche a riguardo.

L’evento in programma il prossimo 30 aprile, è organizzato e promosso dal Poliambulatorio Pediatrico “Buongiorno Dottore” di Taranto e coordinato dal dot. Angelo Massagli, neuropsichiatra infantile , ex direttore dell’Uoc di Neuropsichiatria infantile dell’ASL di Lecce e del Centro autismo territoriale e attualmente Direttore sanitario del Poliambulatorio pediatrico “Buongiorno Dottore” e dalla dot.ssa Federica Barletta, psicologa comportamentale del Poliambulatorio Pediatrico “Buongiorno Dottore”.

L’incontro vuole richiamare l’attenzione su una complessa problematica e nel contempo

evidenziare anche il contributo diagnostico e terapeutico che l’equipe del poliambulatorio dà nella diagnosi precoce e nel più corretto intervento terapeutico-riabilitativo, in accordo con le più recenti Linee-guida scientifiche a riguardo e con la massima disponibilità alla collaborazione, in rete, con le altre strutture, statali e private, che si occupano di autismo.

Info: 099.4594930, mail:info@bdpoliambulatorio.it