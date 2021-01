A un mese dall’inaugurazione delle vasche e della nuova illuminazione della Concattedrale e nel pieno dei festeggiamenti per i 50 anni dell’opera di Gio Ponti, l’amministrazione guidata dal Sindaco Rinaldo Melucci organizza, martedì 5 gennaio alle 18, un concerto di Natale in streaming, tv e radio, proprio in questo meraviglioso luogo della città di Taranto.

Pastorali tarantine e musiche natalizie eseguite dalla Grande Orchestra di Fiati “Santa Cecilia” Città di Taranto, diretta dal Maestro GIUSEPPE GREGUCCI e con la partecipazione del soprano DANIELA ABBÀ.

Dalla “Pastorale Tarantina” di Giovanni Ippolito a “Happy XMas” di John Lennon passando dalle più famose “Silent Night” e “White Christmas”, senza trascurare la tradizionale “Ninna Nanna a Gesù Bambino” di Vittorio Manente.

“Abbiamo pensato di concludere questo difficile periodo natalizio – ha dichiarato l’assessore alla cultura Fabiano Marti – con un concerto dalla Concattedrale Gran Madre di Dio nell’anno dei festeggiamenti per i suoi 50 anni. Ci sembrava quasi naturale. E abbiamo voluto farlo con una delle nostre meravigliose bande, che costituiscono una grande risorsa della nostra città. Nonostante le limitazioni e le difficoltà, non ci siamo fermati un attimo durante il periodo natalizio, regalando ai tarantini e non solo tanti concerti di altissimo livello. E i risultati ci hanno dato ragione, con numeri pazzeschi, e di questo voglio davvero ringraziare di cuore Taranto e i tarantini che, come sempre, hanno risposto alla grande”.

Ecco come assistere al concerto:

⁃ streaming sulle pagine Facebook: Ecosistema Taranto, Teatro Comunale Fusco, Banda Santa Cecilia Taranto, Jo Tv

⁃ Visual Radio su www.radiocittadella.it

⁃ Antenna Sud 85 (canale 85 digitale terrestre)