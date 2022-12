Taranto, Concerto di Musica Tradizionale natalizia del Sud Italia.

Sabato 17 Dicembre ore 20:00 c/o Palazzo Galeota Via Duomo 234 – TARANTO Città Vecchia, nell’ambito del progetto “LA CITTÀ VECCHIA INDRE ‘A PUTÈJE: NATALE TRA DEVOZIONE E ARTE PISCATORIA- XII Edizione”, rientrante nel PIANO DI RIGENERAZIONE SOCIALE PER L’AREA DI TARANTO , in una splendida cornice natalizia allestita dalla prof.ssa Linda Fania, l’Associazione Tarantinídion APS organizza in collaborazione con l’Associazione Maria d’ Enghien APS.

T@RENTÍNUL@ LIVE CONCERT. Concerto di musica tradizionale natalizia del Sud Italia. Cinzia Pizzo voce, castagnette, danza, Giù Di Meo voce e chitarra, Mario Azad Donatiello tamburi a cornice, chitarra e voce, Antonello Cagna chitarra e chitarra battente.

INGRESSO GRATUITO, per info :3479146213