Sabato 23 novembre 2024, alle ore 19.30 si tiene, presso la Chiesa Madre Collegiata Maria SS.ma Annunziata di Grottaglie, il terzo appuntamento della V Rassegna Organistica Grottagliese con un concerto del Maestro Luca Guglielmi al prezioso e antichissimo organo rinascimentale.

Per Nunzio Dello Iacovo, direttore artistico della manifestazione musicale, la presenza del Maestro Guglielmi a Grottaglie “si aggiunge significativamente ai vari e importanti appuntamenti che la rassegna grottagliese ospita grazie alla disponibilità del parroco della Collegiata D. Eligio Grimaldi e al sostegno della Pluriassociazione S. Francesco De Geronimo guidata dal dott. Ciro De Vincentis. Appuntamenti che consentono agli amanti della musica d’organo di potersi accostare a uno strumento musicale di assoluto prestigio, grazie alla sua antichità e alle sue caratteristiche tecniche e foniche. Uno strumento pregevole che raccoglie il giudizio lusinghiero di tutti i concertisti che nel corso degli anni si susseguono”.

Luca Guglielmi, direttore d’orchestra, compositore, solista di tastiere storiche (clavicembalo, organo, clavicordo e fortepiano) e musicologo, nato a Torino nel 1977, è conosciuto per il suo approccio “storicamente informato” della musica di ogni periodo, per il vasto repertorio che spazia da Gesualdo a Stravinsky e per il suo grande impegno nello studio e applicazione della fenomenologia della musica. Ha debuttato nel 2019 con la Royal Stockholm Philharmonic Orchestra e nel 2023 al Gran Teatre del Liceu di Barcellona. I suoi mentori per la direzione d’orchestra sono Jordi Savall, di cui è collaboratore e assistente dal 1998 e Sir Simon Rattle, che lo ha voluto al suo fianco per la prossima produzione del Don Giovanni di Mozart presso il Festival di Aix-en-Provence 2025. In Italia ha diretto varie Orchestre.

Parallelamente, Luca Guglielmi è attivo dal 1993 come solista di clavicembalo e organo, continuista, camerista e direttore di coro. “Menzione d’onore” al XII Concorso Internazionale d’Organo di Bruges, ha studiato sotto la guida di T. Koopman, P. Marisaldi, V. Bonotto, A. Ruo Rui e S. Pasteris. Premiato con due Diapason d’or (Bach Variazioni Goldberg, Pasquini Sonate da gravecembalo) e un Editor’s Choice della rivista Gramophone (Bach in Montecassino), Luca Guglielmi ha un’ampia discografia di piu di cinquanta titoli, fra cui piu di venti solistici, in un repertorio da Frescobaldi a Mozart, per le etichette Decca, Teldec, Avi, Accent, cpo, Vivat, Hanssler Classics, Stradivarius e Elegia.

Didatta appassionato ed entusiasta, è stato professore ai corsi di musica antica di Pamparato, Barbaste e Urbino, basando il suo insegnamento interamente sui trattati antichi e le fonti storiche. Dal 2014 e docente di clavicembalo, fortepiano e musica da camera presso l’ESMuC (Escola Superior de Musica de Catalunya) di Barcellona.

PROGRAMMA

THESAURUS ORGANORUM

Viaggio musicale dal Tardo Rinascimento al primo Barocco, tra Venezia, Firenze, Mantova, Roma, Napoli e Augusta (Augsburg)

Girolamo Cavazzoni (1512?-1577) Hymnus Christe redemptor omnium Hymnus Ave Maris Stella

Hans Leo Hassler (1564-1612) Toccata ex d Gagliarda in G Giovanni de Macque (c.1550-1614) Capriccio sopra re fa mi sol

Christian Erbach (1568/73-1635)

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

Consonanze stravaganti

Introitus – Versus ex d

Fantasia sub Elevatione ex F

Recercar sopra le fughe Vestiva i colli e Io son ferito lasso

Canzona ex G

Toccata Prima (1627)

Canzona Prima (1627)

Toccata Quarta, da sonarsi alla Levatione (1627) Bergamasca (1635)

INTRODUZIONE: M° Prof. Nunzio Dello Iacovo, Direttore Artistico della «Rassegna Organistica Grottagliese».

L’appuntamento, con ingresso libero, è per Sabato 23 novembre 2024, alle ore 19.30 nella Chiesa Madre Collegiata Maria SS.ma Annunziata, sita in Grottaglie, piazza Regina Margherita.