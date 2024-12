Toccherà Taranto, Manduria e Monteparano il ciclo di concerti natalizi dei cori di Artilibrio, l’ente manduriano del Terzo Settore a cui afferiscono le attività artistiche del Coro Polifonico Alma Gaudia e del Piccolo Coro La Banda di Bambù, entrambi diretti dal M° Salvatore Moscogiuri.

Si comincia il 16 dicembre alle 19:30, con il concerto intitolato A la nanita, che Alma Gaudia terrà nella chiesa di San Francesco di Paola a Taranto, grazie all’organizzazione dell’Università Popolare Zeus. Il coro, che vanta esibizioni al Festival delle Nazioni in Germania, all’Arena di Verona e nella Reggia di Caserta, torna nel capoluogo ionico a distanza di sette anni, con un programma musicale dal forte coinvolgimento. Accompagnato al pianoforte dalla tarantina M° Alessandra Corbelli, l’ensemble proporrà un repertorio di classici natalizi, brani della tradizione internazionale, musica sacra o a tema sacro, gospel e spiritual. Non mancheranno arrangiamenti e adattamenti del tutto originali, a cui si presteranno anche le voci soliste di Stefania Saracino e Mimmo Marotta. Valore aggiunto della serata sarà come sempre l’esibizione del soprano M° Valeria Lombardi, cantante dalle eccezionali capacità interpretative e vocali.

Alma Gaudia replicherà il concerto natalizio il 19 dicembre alle 19:00, nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a Manduria. La stessa chiesa manduriana il 20 dicembre alle 19:00 sarà teatro di A Natale puoi, il concerto del Piccolo Coro La Banda di Bambù, pluripremiata formazione di voci bianche dalla storia ventennale, con alle spalle un singolo e due raccolte di canzoni originali. Proprio dal concept album Inno di Natale sono tratti i brani che caratterizzeranno il programma dell’esibizione, ai quali si alterneranno alcuni classici natalizi, italiani e internazionali. La Banda di Bambù replicherà il concerto il 21 dicembre alle 19:00, nella chiesa del SS. Rosario di Monteparano.

Le due serate di Manduria e quella di Monteparano sono state inserite nel cartellone nazionale Nativitas 2024, organizzato da Feniarco e promosso su base regionale da Arcopu (Associazione Regionale dei Cori di Puglia), con il contributo di Regione Puglia e Ministero della Cultura. Tutti concerti natalizi di entrambe le formazioni corali di Artilibrio saranno presentati dal giornalista Giuseppe P. Dimagli.