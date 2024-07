La Puglia si prepara ad accogliere la prima edizione del “Comedy Film Fest Manduria”, il primo grande festival in Italia dedicato interamente alla grande Commedia Italiana e Internazionale.

Dall’11 al 13 luglio Manduria offrirà una kermesse a ingresso libero di Cinema e Spettacolo tra anteprime cinematografiche e spettacoli dal vivo, con grandi nomi tra cui Stefano Fresi (Presidente del Comitato d’Onore), Massimo Boldi, Giorgio Tirabassi, Maurizio Mattioli, Manuela Arcuri, Enrico Montesano, Enula e Chiara Vinci.

La “Comedy Arena” in Corso XX Settembre ospiterà i cortometraggi e i lungometraggi selezionati tra i circa duemila giunti al “CFF Manduria” da cento Paesi sparsi per i cinque continenti. Nel corso del “CFF Manduria” è prevista l’assegnazione del riconoscimento “Ulivo d’Oro”; un premio creato dallo scultore Giuseppe Greco, e di un “Premio dei Tre Direttori” per particolari meriti nel campo della commedia.

In occasione del Comedy Film Fest ci sarà un annullo filatelico di Poste Italiane dedicato, proprio in ragione dell’alto valore culturale della manifestazione. Il timbro sarà esposto successivamente presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma, già noto come Museo delle Poste e Telecomunicazioni.

Nei giorni del “CFF Manduria” si terrà anche una Mostra dei bozzetti e delle illustrazioni di Christian Cordella presso l’ex Convento degli Agostiniani, per condividere la sua esperienza nelle grandi produzioni come quelle di “Avatar”, “Avengers”, “Superman”, seguendo il percorso tra l’idea e la realizzazione di un’intera pellicola.

Sui canali social Facebook e Instagram di “Comedy Film Fest – Manduria”, è in partenza un contest volto a valorizzare la storia e l’architettura di Manduria. I primi utenti che risponderanno correttamente ai quesiti nei commenti, saranno invitati nel backstage del “CFF Manduria” e ad alcuni eventi esclusivi in cui avranno l’opportunità di conoscere direttamente le star.

L’evento è curato dal direttore generale Gianluca Melillo Muto, dal direttore artistico Maximilian Law, dal direttore operativo Dario Pinelli, dalla fotografa e SMM Patricia Kulcsar e dalla communication manager Margherita Guerani.

Comedy Film Fest Manduria. Il Programma

Giovedì 11 luglio 2024

18:00: APERTURA “COMEDY EXPO” & ANNULLO FILATELICO

• Apertura mostra hollywoodiana dedicata alle animazioni e disegni esclusivi di CHRISTIAN

CORDELLA (disegnatore di Spiderman, Thor, Avatar e molti altri) patrocinato dall’Istituto Cordella e allestita presso il Chiostro degli Agostiniani (adiacente alla chiesa Santa Maria di Costantinopoli).

• Apertura stand di Poste Italiane per il rilascio dell’annullo filatelico da collezione creato esclusivamente per il Comedy Film Fest.

18:30: APERTURA COMEDY VILLAGE & COMEDY LOUNGE • Apertura attività commerciali e apertura varco ingresso

• Interviste continuative agli ospiti nell’area dedicata alle interviste

19:00: APERTURA INGRESSO COMEDY ARENA 19:15: INIZIO PROGRAMMAZIONE SPETTACOLI

CERIMONIA DI APERTURA PREMIERE CINEMATOGRAFICA

Proiezione in anteprima nazionale film N.E.E.T. (durata 92′) con la presenza di regista e parte del cast

MAIN COMEDY EVENT

• Intro con Manuela Arcuri

• Omaggio a Enrico Montesano con intervista-spettacolo sul main stage

PREMIERE CINEMATOGRAFICA

Proiezione in anteprima nazionale del film AMICI PER CASO (durata 94′) con la presenza di regista e parte del cast

Venerdì 12 luglio 2024

18:00: APERTURA “COMEDY EXPO”

Apertura mostra hollywoodiana dedicata alle animazioni e disegni esclusivi di CHRISTIAN CORDELLA (disegnatore di Spiderman, Thor, Avatar e molti altri) patrocinato dall’Istituto Cordella e allestita presso il Chiostro degli Agostiniani (adiacente alla chiesa Santa Maria di Costantinopoli).

18:30: APERTURA COMEDY VILLAGE & COMEDY LOUNGE Apertura attività commerciali e apertura varco ingresso

Interviste continuative agli ospiti nell’area dedicata alle interviste

20:00: APERTURA INGRESSO COMEDY ARENA 20:30: INIZIO PROGRAMMAZIONE SPETTACOLI

PROIEZIONI CORTOMETRAGGI

Proiezione film cortometraggi in anteprima con la presenza di regista e attori

MAIN COMEDY EVENT

• Segmento Film Diversamente Riusciti

• Intro con Stefano Fresi

• Omaggio a Giorgio Tirabassi con intervista-spettacolo sul main stage

OMAGGIO CINEMATOGRAFICO

Evento dedicato alla commedia al femminile e omaggio al successo della serie di film ADDIO AL NUBILATO con il regista Francesco Apolloni, le attrici Jun Ichikawa, Enula e altre sorprese.

Sabato 13 luglio 2024

18:00: APERTURA “COMEDY EXPO”

Apertura mostra hollywoodiana dedicata alle animazioni e disegni esclusivi di CHRISTIAN CORDELLA (disegnatore di Spiderman, Thor, Avatar e molti altri) patrocinato dall’Istituto Cordella e allestita presso il Chiostro degli Agostiniani (adiacente alla chiesa Santa Maria di Costantinopoli).

19:00: APERTURA COMEDY VILLAGE & COMEDY LOUNGE • Apertura attività commerciali e apertura varco ingresso

• Interviste continuative agli ospiti nell’area dedicata alle interviste

20:00: APERTURA INGRESSO COMEDY ARENA 20:30: INIZIO PROGRAMMAZIONE SPETTACOLI

PROIEZIONI CORTOMETRAGGI

Proiezione film cortometraggi in anteprima con la presenza di regista e attori

MAIN COMEDY EVENT

• Segmento Film Diversamente Riusciti

• Omaggio a Massimo Boldi con intervista-spettacolo sul main stage

• Omaggio a Maurizio Mattioli con intervista-spettacolo sul main stage

PREMIAZIONI FILM IN CONCORSO

Premiazioni e assegnazione dell’ULIVO D’ORO al miglior cortometraggio in concorso e un montepremi di 1.000 Euro.

OMAGGIO CINEMATOGRAFICO

Omaggio alla commedia classica e retrospettiva speciale con la proiezione del film TIFOSI con Massimo Boldi e Maurizio Mattioli