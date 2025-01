Rassegna nazionale d’Arte Le Immagini e il Sogno VI edizione, dal 19 al 26 gennaio 2025

Presso l’Antica Masseria Corte Lo Jucco, Corso Vittorio Emanuele II n.43, Talsano -Taranto – 74122. A cura della Precis Arte di Lucia La Sorsa Sito web: www.precisarte.jimdofree.com

L’arte e la poesia, come due universi paralleli, si incontrano in questa sesta edizione della

collettiva d’arte “Le Immagini e il Sogno”. Domenica 19 gennaio 2025 ci sarà l’inaugurazione della mostra alle ore 10.00 presso la sala conferenze dell’Antica Masseria Corte Lo Jucco di Talsano- Taranto. Le opere degli Artisti saranno in esposizione tutti i giorni fino al 26 gennaio 2025 dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Gli artisti selezionati per l’evento provenienti da tutt’Italia sono: Ada Caccin, Alessandro

Avarello, Ambretta Rossi, Angelo Monte, Emanuela Speranza, Francesca Guetta, Francesco

Cassanelli, Franco Martino, Gabriella Ros, Giuseppe La Sorsa, Giuseppa Maria Gallo, L.G.,

Luca S., Lucia Alegiani, Lucia La Sorsa, Maria Rita Mainas, Maria Teresa Stasi, Nella Parigi,

Rebus Junior, Rita Azzurra Daloia, Roberto Pino, Rossella Passarelli, Sery Mastropietro,

Suzana Lotti, Vincenzo Massimillo, Vincenzo Rossi.

Il direttore artistico della Precis Arte Vincenzo Massimillo scrive: Le opere affrontano molteplici tematiche, dal reale all’onirico, attraverso tecniche pittoriche differenti: dalle pennellate materiche ai tratti delicati, dai contrasti decisi alle sfumature evanescenti. Questa varietà stilistica riflette la ricchezza del linguaggio artistico e testimonia la capacità dell’arte di raccontare la complessità del mondo e della vita. A fianco di ogni quadro, la poesia diventa una chiave interpretativa e al tempo stesso un’opera autonoma, un ponte che collega il visibile all’invisibile.

Le opere saranno accompagnate dai versi della poetessa Adriana Galasso nel catalogo della mostra, versi che con la loro musicalità e la loro forza evocativa, dialogano con le immagini, creando connessioni inaspettate e nuove possibilità di lettura. Evento ideato, promosso ed organizzato dalla Precis Arte di Lucia La Sorsa.