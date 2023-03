La Factory – handmade in Italy in collaborazione con MUSEION Soc.Coop. GIOVEDÌ 23 MARZO presenta presso il MUDIT – Museo degli Illustri Tarantini: CO.CO.CO. Coralli Cotti a Colazione di Giorgio Consoli

Talk e percorso multimediale. Un evento unico strutturato in due parti, l’occasione giusta per parlare insieme a Giorgio delle fasi creative dell’intero progetto e del suo “disco spoken”.

Talk e Letture con Giorgio Consoli

Un talk moderato dalla giornalista tarantina Marina Luzzi con l’intervento di Gabriele Benefico, illustratore tarantino e direttore artistico della nostra HYPERCUBE GALLERY, con la presenza di Giorgio Consoli che oltre a parlare delle varie fasi del progetto leggerà alcuni brani estratti dal “disco spoken”. Il talk si terrà nella sala conferenze del Mudit.

Percorso Multimediale

Un percorso multimediale verrà allestito nella sala museo del Mudit e accompagnerà i fruitori in un attraversamento virtuale delle quattro sezioni illustrate del progetto realizzate da Candia Castellani, Federica De Fazio, Michela Pierlorenzi e Valeria Pisani. Ogni immagine sarà accompagnata dalla traccia audio associata che potrà essere ascoltata in cuffia dal singolo fruitore.

Un modo unico per scoprire dal vivo il mondo CO.CO.CO. L’Appuntamento è fissato per GIOVEDÌ 23 al Mudit in via Plateja 51 a Taranto.

INIZIO previsto per le h.18:00, e la raccomandazione che vi facciamo è di essere puntuali in modo da poter passare insieme un paio di ore all’insegna dell’arte e della bellezza.

A partire dal giorno dopo, VENERDÌ 24 MARZO, il progetto illustrativo completo sarà messo in mostra, per una settimana fino al sabato 1 Aprile, nell’ HYPERCUBE GALLERY presso La Factory – handmade in Italy in via Niceforo Foca, 30 a Porta Napoli.