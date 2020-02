Quest’estate, il Ferragosto lo si festeggia con i big della musica, nello scenario incantevole e unico delle Cave di Fantiano di Grottaglie.

Dopo il successo della scorsa edizione, che ha portato sul palco naturale delle cave Franz Ferdinand, Afterhours, Battles e Marlene Kuntz, White Lies, l’Associazione Culturale AFO6 – Convertitori di idee. con il Patrocinio di APULIA film Commission annuncia il primo nuovo protagonista del CINZELLA FESTIVAL. Il festival dedicato a musica e cinema in questo 2020 si terrà dal 14 al 16 agosto a Grottaglie (TA), per la ormai consueta direzione artistica dell’attore Michele Riondino. Il primo nome annunciato è quello di Mark Lanegan, previsto nella serata del 16 agosto. Come ogni anno verrà dato ampio spazio alla sezione cinema, che si svolgerà in diversa location nei giorni che precedono il festival (tba). Link prevendita, 28€+dp http://bit.ly/cinzella20_tickets

Mark Lanegan il 16 agosto

Dopo l’ultimo incredibile Somebody’s Knocking, Mark Lanegan annuncia l’uscita del suo nuovo album solista Straight Songs Of Sorrow prevista per l’8 maggio su Heavenly Recordings [PIAS], Distribuzione Self. Prodotto da Alain Johannes, l’album vede la partecipazione di numerosi ospiti fra cui Greg Dulli, Warren Ellis, John Paul Jones, Ed Harcourt, Adrian Utley, Mark Morton (Lamb Of God). Lanegan intanto ci regala un assaggio di quello che sarà il nuovo album con il brano “Skeleton Key”, e annuncia una serie di date britanniche.

I 15 brani di Straight Songs Of Sorrow sono ispirati ad una storia: la storia della sua vita, raccontata da lui stesso nella sua nuova autobiografia “Sings Backwards And Weep”. Il libro è brutale, una lettura snervante, grazie al candore spietato di Lanegan nel raccontare un viaggio che parte da un’adolescenza travagliata nella zona orientale dello stato di Washington, attraversa la vita macchiata di droghe della Seattle dei ’90, arrivando ad un’improbabile salvezza all’inizio del 21esimo secolo. Ci sono morte e tragedie, ma allo stesso tempo umorismo e speranza, grazie alla tenacia di Lanegan anche nei momenti più negativi. Per maggiori informazioni, visita: https://www.marklanegan.com/

Il festival

CINZELLA è il festival dedicato alla musica e al cinema che lo scorso anno è diventato un autentico polo di attrazione artistica e culturale tra le splendide colline murgiane e i profondi lembi di mare della penisola jonico-salentina. Una scommessa vinta grazie a una line up di eccellenze musicali e alle rassegne cinematografiche d’autore legate a musica e arte. Questa nuova edizione avrà luogo alle Cave di Fantiano di GROTTAGLIE, location dall’inestimabile valore paesaggistico, costellata di scenari mozzafiato: una ex cava di tufo ora divenuta un parco naturale dalle caratteristiche uniche, palcoscenico di eventi e manifestazioni culturali di rilievo nazionale.

Cinzella Festival deve il suo nome a una figura molto nota alla cultura popolare tarantina. Cinzella infatti è stata una celebre “accompagnatrice” di uomini e di adolescenti, una donna così speciale da rimanere impressa nella memoria collettiva. Il logo del festival è la pecora, un tributo a un fatto di cronaca legato alla prima culla del festival, la Masseria Carmine di Taranto, divenuto simbolo dell’inquinamento dopo che, tra il 2008 e il 2010, sono stati abbattuti 600 ovini contaminati dalla diossina. Proprio lì, nel 2017, è nato il Cinzella Festival, in una splendida masseria persa in una valle di ulivi e diventata la speranza di una rinascita, di una “ventata” di cambiamento per la città e per l’intera provincia.