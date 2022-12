La Carovana di Cinemadamare, il più grande raduno itinerante internazionale di filmmaker, da venerdì 16 dicembre 20220, farà tappa nuovamente a Taranto, con una edizione speciale, fino a giovedì 22 dicembre, nell’ambito del programma di eventi indetto dal Comune del Capoluogo jonico, per il periodo 1° settembre – Natale 2022.

Grazie al Format della Kermesse (arrivato al 21° anno), giovani cineasti proveniente dall’Italia (oltre che da Taranto) e da paesi stranieri, gireranno dei film brevi, che saranno ispirati -per l’occasione- ad altrettanta attività di Associazioni culturali e sociali che operano da anni, tra i due mari: “vogliamo raccontare la città -spiega il direttore di Cinemadamare, Franco Rina- attraverso le buone pratiche delle Associazioni tarantine, che sono numerose e di grande qualità, sia nel campo delle arti, sia in quello del supporto sociale, dove si distinguono nell’arginare fenomeni di debolezza delle persone e degli ambienti urbani vulnerabili. Ringrazio l’Amministrazione comunale e l’Assessore allo Sviluppo Economico, Fabrizio Manzulli”.

Come sempre, in occasione della presenza di Cinemadamare, la cui partecipazione è assolutamente gratuita, si rivolge un invito anche agli artisti della città e dintorni, ad unirsi al nostro gruppo di creativi, per poter lavorare insieme: scrivere sceneggiature originali e girare film brevi.

Dunque, ecco il nostro invito: Sei un filmmaker, un attore, un aspirante fonico o montatore? Studi cinema o sei appassionato di una delle tante professioni del mondo dell’audiovisivo? Allora non perderti questa occasione!

Potrai partecipare ad una intera settimana di produzione di cortometraggi da girare a Taranto con le più importanti Associazioni del territorio. In più, potrai conoscere cineasti provenienti da tutta Italia e dal mondo, con i tuoi stessi sogni e passioni. Potrai essere sul un vero set e lavorare a dei film brevi che verranno proiettati la sera del 22 dicembre, in una sala cinematografica della Città Vecchia. Potrai utilizzare ciò che sai e metterlo a disposizione della tua crew e potrai anche imparare moltissimo dai giovani professionisti che ti seguiranno in questo percorso.

Iscriviti al link https://www.cinemadamare.com/come-iscriversi/

È tutto gratis, no tassa d’iscrizione, no tassa di partecipazione.