Torna “Cinema in festa”: A Giugno per 5 giorni da domenica 11 a giovedi 15 in tutti i cinema Biglietto Speciale a €3,50.

Al via a Giugno la seconda edizione estiva di CINEMA IN FESTA, l’occasione imperdibile per vedere i film al cinema a un prezzo speciale. L’iniziativa è promossa da Anica e Anec con il supporto del MiC e la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano.

CINEMA IN FESTA è il progetto lanciato nel 2022 e che andrà avanti fino al 2026: ogni anno, a Giugno e a settembre, per 5 giorni dalla domenica al giovedì, il biglietto costerà soltanto 3,50€ per tutti i film.

La seconda edizione partirà domenica 11 Giugno e si concluderà giovedì 15 Giugno con le nuove uscite della settimana.

Ispirato alla “Fête Du Cinéma” francese, il progetto è nato dalla collaborazione tra distributori e cinema per garantire agli spettatori italiani una stagione cinematografica lunga dodici mesi.

La prima edizione di settembre 2022 ha totalizzato 1,15 milioni di spettatori e quest’anno l’iniziativa si inserisce nell’ambito di “CINEMA REVOLUTION – Che Spettacolo L’Estate”, la campagna sostenuta dal MiC che trasforma l’estate 2023 in una stagione straordinaria di film e promozioni.

Cinema in festa in Puglia

Per scoprire i film interessati dalla promozione clicca qui : https://www.cinemainfesta.it/palinsesto/

Ecco l’elenco dei cinema aderenti in Puglia:

Alberobello – Dei Trulli

Altamura – Multicinema Mangiatordi

Bari – Anchecinema

Bari – Cinema Esedra

Bari – Cinema Splendor

Bari – Il Piccolo Cinema

Bari – Multicinema Galleria

Bari – Multisala Ciaky

Bari – Uci Cinemas Seven Gioia Del Colle

Bari – Uci Cinemas Showville

Casamassima – The Space – Casamassima

Corato – Multisala Alfieri

Gravina in Puglia – Multisala Sidion

Mola di Bari – Multisala Metropolis

Molfetta – Uci Cinemas Molfetta

Monopoli – Red Carpet

Polignano a Mare – Multisala Vignola

Santeramo in Colle – Pixel Multicinema

Andria – Multisala Cinemars

Andria – Multisala Roma

Bisceglie – Mult.Politeama Italia

Brindisi – Andromeda Maxicinema

Erchie – Nuovo Cinema Paradiso

Fasano – Kennedy

Francavilla F. – Italia

S. Pietro Vernotico – Massimo

Cerignola – Corso

Cerignola – Roma Teatro Cinema E..

Foggia – Cineteatro Sala Farina

Foggia – Citta’ Del Cinema

Foggia – Cinevillage

Foggia – Laltrocinema

Lucera – Dell’Opera

Manfredonia – San Michele

S. Giovanni Rotondo – Palladino

S. Severo – Cicolella

Vico del Gargano – Paris

Calimera – Nuovo Cinema Elio

Collepasso – Ariston

Galatina – Tartaro

Lecce – Antoniano

Maglie – Moderno

Surbo – The Space – Surbo

Taviano – Multiplex Teatro Fasano

Tricase – Aurora

Tricase – Minicineplex Paradiso

Tricase – Moderno

Tricase – Paradiso

Grottaglie – Vittoria

Martina Franca – Verdi

S. Giorgio Jonico – Casablanca

Taranto – Ariston

Taranto – Lumiere

Taranto – Orfeo

Taranto – Savoia