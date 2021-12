“Christmas in Town”, il concerto di inaugurazione del Coro Polifonico Arturo Toscanini, che ha vinto l’avviso pubblico per gli eventi natalizi emanato dal Comune di Martina Franca.

Si tratta dell’evento natalizio per eccellenza, visto che il concerto è rivolto in particolare alle famiglie e a tutti coloro che amano le emozionanti atmosfere musicali date dai canti natalizi e da brani tratti dal repertorio classico (Verdi, Haendel, Puccini ecc).

L’evento “Christmas in Town”

In occasione delle festività natalizie 2021, il Coro Polifonico Arturo Toscanini realizzerà, presso l’Auditorium Cappelli di Martina Franca, un concerto di inaugurazione per la sua costituzione, presentando un programma musicale che propone sia noti brani tratti dall’opera lirica che brani tradizionali natalizi eseguiti in lingua originale, che ripercorrono tutte le fasi della natività.

Lo scopo è quello di coinvolgere il pubblico in un evento “corale” nel vero senso del suo significato, che dia sia risalto alla sacralità del periodo natalizio che ai valori di solidarietà sociale.

Protagonisti della serata, il soprano Lorena Zaccaria, già attiva in numerose produzioni concertistiche di rilievo nazionale, accompagnata dal pianista Francesco Colonna, sotto la sapiente bacchetta del Direttore d’orchestra Mariano Panìco.

Il programma

Il programma di concerto prevede noti brani tratti dall’opera lirica, come il Và pensiero di Giuseppe Verdi o Un bel dì vedremo dalla Madama Butterfly di Giacomo Puccini, proseguendo il suo viaggio musicale nella sacralità dell’Alleluia dal Messiah di Händel, e l’Ave Maria di Mascagni, fino a giungere ai più popolari canti natalizi.

L’ingresso al concerto è gratuito, ma è necessario effettuare la prenotazione scrivendo all’indirizzo mail info@associazionearturotoscanini.it ed è obbligatorio esibire il super green pass prima dell’ingresso in sala.

Il Coro Polifonico

Il Coro Polifonico, avvolge e coinvolge gli spettatori presenti rendendoli partecipi di un emozionante viaggio sonoro e musicale all’interno della ricorrenza religiosa. Una moltitudine di voci che si fondono per trasmettere un messaggio di speranza, oltremodo necessario in questo particolare periodo storico. L’attività artistica dell’Associazione Arturo Toscanini, infatti, viene svolta nell’ottica di produrre un bene per la collettività, donando e ripristinando il senso di appartenenza alla comunità.

Il Coro Polifonico è formato da 25 coristi provenienti sia da Taranto che dalla provincia, e la scelta di effettuare il concerto di inaugurazione presso il Comune di Martina Franca, nasce dal desiderio di uscire dai confini cittadini al fine di valorizzare la conoscenza del territorio e lo scambio di esperienze.