Chiara Civello, protagonista dello spettacolo “Chansons”, è l’ospite del prossimo appuntamento con la Stagione di Eventi musicali 2022/2023 in programma giovedì 8 dicembre alle 18.00 al teatro Orfeo di Taranto. Un orario insolito, ma giustificato dalla Feste dell’Immacolata che in tutta Italia coincide con la realizzazione del presepe o dell’albero di Natale e, comunque, un giorno di festa nel quale ci si incontra per festeggiare ufficialmente l’ingresso nelle festività natalizie.

Definita “una aliena piombata nel panorama nazionale del pop al femminile” per “distanza siderale” fra il suo stile musicale e quello delle altre colleghe, l’artista romana è una interprete che ha sempre compiuto scelte musicali libere e innovative, aprendo la canzone italiana ad altri linguaggi. Nello spettacolo in programma all’Orfeo, Chiara Civello sarà accompagnata dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Roberto Molinelli.

“Chansons” è un concerto che raccoglie classici dal 1945 al 1975 scritti da cantautori francesi: da Michel Legrand a Charles Aznavour, da Charles Trenet a Édith Piaf, proseguendo con titoli di Gilbert Bécaud, Francis Lai e Jacques Brel (artista di origine belga): nomi familiari agli appassionati di musica di lingua francese con canzoni note in tutto il mondo e che in questa straordinaria rilettura passano dall’ombra alla luce.

Chi avrebbe mai pensato che “The Good Life” (Distel) o “My Way” (Bécaud) sono in realtà successi firmati da autori francesi e brani che Frank Sinatra, Julio Iglesias, Elvis Presley, Madonna, Lady Gaga, Luciano Pavarotti, Céline Dion, Dalida, i Sex Pistols, Tony Bennett o Caetano Veloso hanno inciso e portato a un successo internazionale. Oltre a brani contenuti nel progetto “Chansons”, Chiara Civello presenterà al pubblico anche altre canzoni che hanno segnato le tappe del suo percorso artistico e musicale.

“Voglio essere internazional-popolare”, ha detto di sé artista capace di avere l’attenzione di star internazionali come Burt Bacharach, che scrisse un brano per lei, e Tony Bennett, che la definì “la miglior cantante jazz della sua generazione”.

Una vocazione internazionale e cosmopolita, quella della Civello, che si riflette nella sua musica, frutto di un percorso artistico straordinario iniziato ad appena tredici anni, quando conosce la sua prima insegnante, Edda Dell’Orso, voce da soprano, e leggendaria interprete delle colonne sonore di Ennio Morricone per la trilogia western di Sergio Leone.

A diciotto anni, Chiara Civello si trasferisce a Boston per studiare al Berklee College of Music. Esperienze di successo e incontri artistici fortunati consentono a Chiara Civello di scalare i gradini del successo, fino ad ottenere un primo, formidabile primato: diventa, infatti, la prima artista italiana nella storia a debuttare con un disco inciso per la prestigiosa Verve Records.

