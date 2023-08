Una terra che vuole costruire il proprio futuro puntando su uno sviluppo economico

ecosostenibile, sull’innovazione e sulla cultura, senza dimenticare il suo passato ricco di

storia e tradizioni. È la Provincia di Taranto, che fra pochissimi giorni si appresterà a

tagliare il traguardo dei suoi primi cento anni di attività.

Istituito nel settembre del lontano 1923, l’Ente provinciale ionico ha percorso tantissima

strada, anche se forse è solo all’inizio di un cammino lungo che dovrà portarlo a conseguire

nuovi obiettivi. Magari anche grazie all’annunciata riforma che dovrebbe garantire maggiori

funzioni e risorse.

La Provincia di Taranto inizia, quindi, il suo secondo secolo di vita e nel

corso della conferenza stampa tenuta a Palazzo del Governo dal presidente Rinaldo Melucci

e dai dirigenti dell’Ente è stato illustrato il programma degli eventi che faranno da sfondo

alle celebrazioni per questo importantissimo avvenimento.

Gli eventi per il Centenario della Provincia di Taranto

Le cerimonie avranno inizio nel pomeriggio del 2 settembre, alle 17.30, quando nel Salone

di Rappresentanza, al primo piano della sede dell’Ente in via Anfiteatro, si procederà a

svelare la targa celebrativa del Centenario. Subito dopo si darà inizio al convegno tematico “Cento anni di terra ionica, fra numeri e prospettive” con i saluti istituzionali del ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, sen. Roberto Calderoli, che seguirà i lavori in videoconferenza; del presidente della provincia di Taranto e sindaco del capoluogo ionico, Rinaldo Melucci; del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano; dell’assessore regionale, Gianfranco Lopane; del presidente dell’Unione Province d’Italia, Michele De Pascale, del presidente regionale UPI, Stefano Minerva.

Come illustrato durante la conferenza stampa dal presidente Melucci, nel corso dell’incontro

si discuterà del ruolo, dell’importanza e del futuro di un Ente che rappresenta 29 Comuni. E’ prevista la partecipazione di relatori di primo piano quali il professor Gian Carlo Blangiardo, presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica; il direttore generale dell’UPI Puglia, Roberto Serra; il dott. Luca Bianchi, direttore dello Svimez; il direttore del Dipartimento Jonico, prof. Paolo Pardolesi; il prof. Pietro Iaquinta, docente del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Università della Calabria; il prof. Stefano Cervellera, docente dell’Università di Bari e funzionario amministrativo del Comune di Taranto.

“Grazie ai contributi dei relatori – ha dichiarato il presidente Melucci – il convegno sarà

l’occasione per prendere atto dei cambiamenti che in questi cento anni hanno riguardato la popolazione tenendo presente l’evoluzione di caratteristiche dinamiche come, ad esempio, la natalità, le migrazioni verso zone diverse da quelle provinciali, la mortalità, le attività economiche. Il tutto senza trascurare quali prospettive riserva il futuro per un territorio che vuole crescere e valorizzarsi ulteriormente.”

Al termine dell’incontro, avrà inizio la serata di Gala accompagnata da brani musicali

eseguiti dagli allievi del Conservatorio “Paisiello”, dopodiché il “Ramunno Quartet” e la

vocalist Ida Gigante proporranno i grandi classici di numerosi artisti, fra cui George

Gershwin, Frank Sinatra, Steve Wonder, Fred Buscaglione, Paolo Conte, Maroon 5, Pino

Daniele. Al termine, l’attenzione si sposterà sul Castello Aragonese dove avrà luogo un

suggestivo spettacolo pirotecnico.

Domenica 3 settembre, alle 18.30, nella splendida Basilica di San Cataldo, nel cuore del

centro storico cittadino, l’Arcivescovo di Taranto, mons. Ciro Miniero, celebrerà la Santa

Messa di Benedizione. A partire dalle 21.00, presso la Rotonda Marinai d’Italia, il concerto “Vento Popolare” concluderà la due giorni di festeggiamenti. Ad esibirsi saranno il noto cantautore napoletano Eugenio Bennato, creatore del movimento musicale e culturale “Taranta Power”, e l’Orchestra ICO della Magna Grecia, diretta dal maestro Piero Romano.