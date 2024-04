La Città di Grottaglie commemora il 79esimo Anniversario della Liberazione d’Italia con una solenne cerimonia che si terrà il 25 aprile 2024, alle ore 10:30, presso il Monumento ai Caduti del Mare in Via Rodari.

Come da tradizione, la ricorrenza del 25 aprile rappresenta un momento di profonda riflessione e sentita memoria per la comunità grottagliese, un’occasione per riaffermare i valori di libertà, democrazia e antifascismo che costituiscono i pilastri della Repubblica Italiana.

Quest’anno, a causa di lavori che interessano anche Piazza IV Novembre, sede consueta della cerimonia, la commemorazione si terrà presso il Monumento ai Caduti del Mare in Via Rodari.

Si precisa inoltre che, a differenza degli anni precedenti, non si terrà il consueto corteo dal Comune di Grottaglie. L’appuntamento è fissato direttamente presso il Monumento ai Caduti del Mare alle ore 10:30.