Torna Carosino Beer Fest. Dopo il grandissimo successo dello scorso anno, in collaborazione con EventSoundMusic, vogliamo riprovarci ancora!

Le date non cambiano: 19, 20 e 21 Agosto non prendete impegni per la seconda edizione della “CAROSINO BEER FEST”. Buon cibo, ottima musica, tanto divertentismo e soprattutto fiumi e fiumi di BIRRA.

19, 20 e 21 Agosto Carosino (TA) NON POTETE MANCARE!