Domenica 30 marzo in scena “Cappuccetto Rosso”, ultimo appuntamento della stagione con il teatro per famiglie dell’Albero delle Storie. In programma un grande classico del Teatro delle Forche, per la regia del compianto Maestro Carlo Formigoni.

Cappuccetto Rosso

Spettacolo con Giuseppe Ciciriello, Deianira Dragone, Cilla Palazzo, Salvatore Laghezza, Espedito Chionna, Erika Grillo; costumi e pitture di scena Mariella Putignano

È notte fonda, il lupo si aggira guardingo nel bosco; dietro di lui il cacciatore, desideroso di catturare la belva tanto temuta. Ma il lupo riesce a cavarsela anche questa volta. Il canto del gallo annuncia il nuovo giorno, il sole ormai è alto, è ora di mettersi a lavoro a casa di Cappuccetto Rosso. Oggi è il giorno del bucato!

La mamma di Cappuccetto, donna energica e lavoratrice, invoca l’aiuto di quella pigrona di sua figlia; Cappuccetto Rosso, imbranata e sognatrice, con la testa tra le nuvole, ne combina di tutti i colori durante le faccende domestiche, quando, in uno scatto di coraggio e buona volontà, “Ci posso andare io dalla nonna, mamma!”. Il resto è storia nota.

Cappuccetto Rosso, il messaggio

La storia di Cappuccetto Rosso non ha certo bisogno di essere presentata, data l’enorme popolarità di cui gode. Essa mostra la difficile lotta tra il principio di piacere e il principio di realtà. Tramite la storia di Cappuccetto Rosso, il bambino comincia a capire, almeno a livello preconscio, che soltanto le esperienze che ci sopraffanno suscitano in noi corrispondenti sentimenti interiori che non possiamo dominare; una volta che abbiamo imparato a padroneggiare tali situazioni, non dobbiamo più temere l’incontro con il lupo.

Recitato da cinque attori che si avvicendano nei ruoli principali e servendosi di un allestimento sobrio ed essenziale, da album dei bambini, lo spettacolo si arricchisce della creatività dell’attore e della partecipazione dello spettatore.

Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Comunale “Nicola Resta” in Piazza Garibaldi a Massafra (TA), con ingresso alle ore 17.30 e sipario alle 18.00. Biglietto: 5 €

Per via dei posti limitati, è consigliata la prenotazione al numero 324.610.3258 (10-12.30 / 16-19), oppure online su vivaticket.com.