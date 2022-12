Capodanno in Puglia? Ecco tutte le città con feste e concerti nella Regione.

ANDRIA

31 dicembre, ingresso dalle ore 22

Palazzetto dello sport con gli artisti:

Agata Paradiso, Alex Belli, Uccio De Santis, dj set by Salpedy

BARI

31 dicembre 2022

Ore 22

Piazza della Libertà con gli artisti:

Boomdabash, Rkomi, La rappresentante di lista

BARLETTA

30 dicembre 2022 ore 18

Parco dell’Umanità

IL COLORE DELLA FELICITA’, a cura dell’Associazione Teatro Nuovo (con replica in piazza Monsignor Damato il 3 ed il 5 gennaio ore 18)

31 dicembre ore 22

Teatro Comunale G. Curci

TUTTO IL MONDO E’ UN PALCOSCENICO, con gli artisti Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo

3 gennaio 2023 ore 21.15

Teatro Comunale G. Curci

A CHRISTMAS CAROL con gli artisti Roberto Ciufoli e la Compagnia dell’Alba

6 gennaio

– ore 17 Anfiteatro Giardini del Castello

BEFANA IN SORRISO a cura di Paky Music Spettacoli e Animazione

– ore 21.15 Teatro Comunale G. Curci

SE DEVI DIRE UNA BUGIA DILLA GROSSA con gli artisti Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti e Paola Quattrini

Dal 2 al 6 gennaio 2023 Dalle ore 9 alle ore 13

Palazzo Della Marra IN VISITA ALLA PINACOTECA G. DE NITTIS

In collaborazione con le Associazioni di Guide Turistiche Ingresso a 1 euro

Dal 30 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 dalle ore 9 alle ore 19 nel Castello:

Esposizione cartografica L’ANTICA TERRA DI BARI E LE SUE PROVINCE

BRINDISI

BRINDISI PORTO NATALE con n. 4 eventi musicali

Dal 30 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023 in Piazza Mercato

30 dicembre 2022 ore 21

concerto di Chiara Galiazzo dal titolo “Un’estate fa – Live 2022”

31 dicembre dopo la mezzanotte

La band “Funky Soul Machine”, formata dagli artisti Roberta Gentile (voce), Francesco Mendolia (batteria), Elio Marrapodi (chitarra), Lorenzo Campese (tastiere) e Joe Sam (basso).

A seguire il dj set con Giuseppe Djwep Sfarra

1 gennaio 2023 dalle ore 18.30 dalle 18.30 la band “Blu70” con il concerto “I Migliori Anni Tour” dedicato a musica degli anni ’70 e anni ’80.

2 gennaio dalle ore 21

con gli artisti Massimo Galantucci & Controrchestra Big Band, Un viaggio dallo swing al beat fino alla dance.

FOGGIA

30 dicembre 2022 ore 20

Evento: Strauss in Giordano – I celebri valzer di Strauss incontrano la magia del Teatro Umberto Giordano di Foggia in piazza Cesare Battisti

Durata evento: 3 ore

Musicisti: Orchestra Suoni del Sud

LECCE

31 dicembre ore 21

Piazza Libertini con gli artisti:

Bundamove & friends, Antonio Castrignanò, Enzo Petrachi,

Cesko e Puccia, Cinzia Marzo, Giorgio Doveri, Donatello Pisanello Per officina Zoè, MUNDIAL (il nuovo progetto di Carmine Tundo con Roberto Mangialardo e Alberto Manco). In in apertura, i giovani leccesi Ade & Mufu e Castromassi Dj set. Ade&Mufu. Presenta Tony Tinelli.

TARANTO

1 gennaio 2023 ore 20:30

Arena Villa Peripato, concerto ad ingresso libero fino ad esaurimento posti

Concerto della nuova orchestra italiana fondata da Renzo Arbore

Apertura dello spettacolo a cura di Mabò Band

TRANI

31 dicembre 2022, dalle ore 22.30 in poi

Porto di Trani (piazza Quercia) con gli artisti:

Pinuccio, Dodi Battaglia, dj e speaker di Radio Selene

Festival dell’arte pirotecnica Trani