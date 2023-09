Cani di Razza e Non. Il 17 settembre a Leporano si terrà un’esposizione amatoriale cinofila per cani di razza e non, organizzata dall’Associazione Culturale L’OBIETTIVO in collaborazione con il Comune di Leporano e con il sostegno di ENPA Taranto e ODAAM.

Premiazione dei cani più belli e più simpatici, dimostrazione pratica di addestramento all’obbedienza a cura di educatori esperti. Partecipazione con contributo libero. Il ricavato sarà devoluto ad associazioni locali a tutela dei randagi.

Per info e iscrizioni, contattare tramite WhatsApp i seguenti recapiti: 3396689179 – 3491698968 – 3202860733 Leporano (Taranto) Parco Cattaneo, ore 9,00; ingresso con prenotazione.