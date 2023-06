Segnatevi queste date e non lasciatevi sfuggire una esperienza unica: dal 3 al 9 luglio, ovvero da lunedì a domenica, la nostra fattoria apre le porte a tutti i bambini tra i 4 e i 10 anni che vogliono vivere un’affascinante campus estivo immerso nella natura .

7 giorni dedicati alla possibilità per i piccoli di stare in contatto con l’ambiente naturale e scoprire come si vive in una fattoria con gli animali. Un campus che darà la possibilità, attraverso stimoli, piccole sfide, di migliorare la salute fisica ed emotiva, le abilità sociali e quelle personali, accrescere le capacità sensoriali e aiutare a sviluppare interessi creativi, sani e partecipativi.

Passeggiate in pineta e pic nic alla fresca ombra degli alberi, camminate a piedi in compagnia di un docile cavallo con la possibilità, per ognuno, di provare l’ebbrezza di salirci in sella. Pranzo nella fazenda con primo, secondo e naturalmente la frutta. Il pomeriggio, dopo una buona mezz’ora di puro relax, i bambini svolgeranno dell’attività didattica come preparazione all’orto sensoriale. Quindi la merenda prima di tornare a casa.

Questa è una delle giornate tipo del Campus Estivo … ma i giorni sono sette… e ogni giorno una nuova emozionante avventura sarà riservata ai piccoli ospiti. Giochi di squadra e un pò di compiti per le vacanze completeranno le giornate.

Studi e ricerche di educatori e filosofi hanno dimostrato che i bambini crescono meglio e soprattutto più felici in una vita familiare sana e se trascorrono molto tempo in spazi all’aperto o ambienti che ricreano contesti naturali. La natura e l’ambiente naturale offrono stimoli e momenti di crescita indispensabili, che ogni bambino deve apprendere per poter vivere una vita sana.

Fai vivere un’esperienza unica al tuo bambino: chiama, i posti sono limitati. Per informazioni contatta: Associazione Uomini Vivi ODV, 333 342 3753, Viale della Costituzione, 26, Grottaglie (nei pressi della zona 167).