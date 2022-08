Conto alla rovescia per l’edizione 2022 di “Calici di Stelle”: molte le iniziative in programma il 10 agosto a partire dalle ore 20:00 e fino a notte fonda.

In Via M. Del Prete: padiglioni espositivi per la degustazione di vino DOCG e DOC Primitivo di Manduria e IGT Salento e IGT Tarantini. in Piazza Risorgimento si potrà ballare la nostra musica popolare: la pizzica.

Presso Parco Sassi si terranno osservazioni delle stelle a cura del Gruppo Astrofili Salentini GAS. In Piazza Spagnolo Palma, degustazione di prodotti della gastronomia locale. In Piazza San Giovanni, intrattenimento comico con Rocco il gigolò (da Zelig) e Sergio Giuffrida (colorado), e intrattenimento musicale con l’Orchestra Mancina. Non mancate!!

Sava (Taranto), Centro Cittadino di Sava. Ore 20:00, ingresso libero.

Con i suoi 17.000 abitanti, Sava é una cittadina di pianura, situata a metá strada tra Taranto e Lecce e ad 11 km dal mar Jonio. Di particolare interesse, é la Chiesa Madre, costruita tra il XVI e il XVII secolo con il campanile in stile tardo barocco.