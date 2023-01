Sarà un gesto di grande solidarietà verso chi soffre, quello che compiranno giovedì 5 gennaio gli operatori della Polizia Locale di Taranto.

Recuperando l’antica tradizione della “Befana del vigile”, infatti, alle 11 di domani agenti e ufficiali si recheranno nei reparti di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale “Santissima Annunziata” per consegnare un dono a tutti i bambini ricoverati. Chiunque potrà contribuire a questa iniziativa, versando una quota libera nella lista “Befana del Vigile 2023” aperta nel punto vendita di via Cesare Battisti 5010 di “Mister Toys”.

«Già quasi un secolo fa – le parole dell’assessore alla Polizia Locale dell’amministrazione Melucci, Cosimo Ciraci – era tradizione deporre doni ai piedi delle postazioni degli agenti impegnati a regolare il traffico. Raccogliamo e rinnoviamo quella consuetudine per offrire un momento di felicità a chi soffre. Con l’aiuto del gruppo comunale della Protezione Civile, inoltre, porteremo i doni anche a domicilio, raggiungendo quei bambini che pur non essendo ricoverati, stanno attraversando un momento difficile. Grazie a loro e al Corpo della Polizia Locale per la sensibilità mostrata e per aver reso possibile questa iniziativa».